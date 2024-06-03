事隔14年再與丈夫金泰勇合作 湯唯：與《Wonderland》這齣戲共度了8年時光

湯唯今日於首爾鐘路區一家咖啡室接受採訪，宣傳其老公金泰勇執導，將於6月5日全韓國上映的電影《Wonderland》，此片除了她，還有裴秀智及朴寶劍主演。她稱接拍此片的原因，「我很尊敬金泰勇導演，也喜歡《Wonderland》所傳遞的希望訊息。」
《Wonderland》故事講述了一個名為Wonderland的系統服務，利用AI技術復原已經去世的人，並提供視訊通話，用戶通過它重新見到思念的人。湯唯說，「金導演於電影裡所蘊含的溫情，我是非常欣賞，而且一直喜歡觀賞那些引人深思的電影作品。」
湯唯指，與其他AI題材電影相比，《Wonderland》的優勢在於展現出希望和溫暖。她說，「自從金導2016年開始編寫劇本，我們與它共度了8年時光。金導的求知欲很強，我親眼目睹他在創作期間不斷探索、學習和深入挖掘的過程。而我也根據導演的設定，努力詮釋角色，儘管過於非常辛苦，但卻是前所未有演出經演，所以非常有趣。」
湯唯稱如果未來真有這項AI服務，人類仍需考慮是否使用，她說：「因為這服務就像人們在生病時服藥，如果患者在藥效結束後，能夠產生自愈能力，那麼它可以被視為一種戒斷藥。」所以如果過份綺戀已逝的人，要考慮清楚是否要採用這項AI服務。