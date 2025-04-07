于文文秘密練兵參加比賽 偷閒來港玩盡迪士尼樂園

內地一線女星于文文近日接受邀請到澳門參加高爾夫球名人賽，她原來除了音樂細胞極具天賦之外，運動細胞也不容忽視，打球姿勢亦有板有眼，十足職業高球員，而她為了這場比賽更認真地逗留澳門，秘密練兵三天三夜，非常專業和認真。
不過原來于文文也忙裡偷閒，比賽前抽了一天來香港，更去了迪士尼樂園遊玩，雖然那天突然遇上狂風暴雨，但也不減她任何興致，吃喝玩樂通通有齊。當然先有必備的購物環節，看她收穫滿滿，抱住不同的公仔自拍，又試戴不同卡通頭飾，更帶著戰利品和卡通人物合照，盡顯童真一面。
而因為本身畏高的關係，所以于文文只選擇去玩不離地的機動遊戲設施，更自信地選擇她形容為簡單和沒有傷害性的咖啡杯，但很快已經自打嘴巴，片中所見她玩到尖叫連連，最後更一副靈魂出竅的樣子，平日型格的形象蕩然無存。
玩完當然亦要到主題餐廳品嘗一下美食，對於食這一點，于文文也是認真的，點了香港地道的蛋撻，叉燒包，米奇炒飯和可愛的唐老鴨屁股造型的包點，盡享味覺和視覺享受。食飽之後以為可以安安靜靜坐下船仔，感受一下魔雪奇幻之旅，更輕鬆到跟住唱《Let It Go》， 怎知畫風突然一轉，只聽到恐怖的尖叫聲，原來是一下突然的俯衝，迪士尼果然令人驚喜不絕，最後欣賞埋美麗的煙花，總結在香港度過的奇妙時光。