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娛樂
2022-10-20 14:44:03

五個相撲的少年｜公開港版海報 伊原六花預告上演男女混合比賽

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Disney+全新熱血日劇《五個相撲的少年》將於下星期全球上架。

Disney+全新熱血日劇《五個相撲的少年》將於下星期全球上架。

劇集版《五個相撲的少年》由新生代演員葉山獎之夥拍伊原六花。 竹中直人演回電影版原有角色。 伊原六花飾演相撲學會唯一的成員大庭穗香。 《五個相撲的少年》劇集版的香港海報及宣傳片已在今日曝光。
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