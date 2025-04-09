五十嵐隼士消失12年變103kg大叔　轉行公益事業任2公司CEO

日本知名男星五十嵐隼士出演過《流星花園》、《花樣少年少女》等經典作品，帥氣外型深受粉絲喜愛，不過，他2013年無預警宣布退出演藝圈，如今相隔12年，他再次現身螢光幕前，體重飆破103公斤，與過往帥氣形象差距相當大。 五十嵐隼士時隔12年再度現身幕前 五十嵐隼士27歲退出演藝圈，時隔12年再度現身幕前，只見他體重超過103公斤，外表看上去有點頹廢，與昔日帥哥形象判若兩人，不過，他透露近年全心投入公益事業，致力於幫助身心障礙者，並於2024年成立2間公司「Ultra Marlin」及「Mobius Marlin」。

他也分享「Mobius Marlin」是就業機構，為患有精神疾病或殘疾人士提供學習程式的相關能力以利求職，還投入大量精力在公益領域；而他目前已成為人夫，透露妻子非常喜歡迪士尼，因此特別在迪士尼向她求婚，現今的家庭生活比過去當演員更幸福，堅定表明不會再回到演藝圈。