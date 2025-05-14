五堅情成員陳零九捲入逃兵案 前棒棒堂威廉共11藝人被捕

台灣藝人王大陸早前爆出涉嫌偽造文書逃兵役被捕，在今年3月13日已經入伍。據台媒報道，當地警方今日（14日）早上再執行第二次行動，拘捕藝人「小蝦」陳大天（陳道賢）、棒棒堂的威廉、李銓、五堅情成員陳零九、饒舌歌手陳信維（CuzyBoii）、前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）及舞台劇演員黃博石等，目前已有11人到案，事件引起全台關注。

威廉曾為棒棒堂成員，因未履行兵役義務而成為焦點，涉嫌逃兵一事曝光後，身在綠島拍攝節目《食尚玩家》的威廉，今日中午在facebook發文：「別擔心 我主動面對配合。」威廉同時上載一張戴帽、孭背包步入警局的背影照片，由於39歲的他已超過法定徵召年齡，將直接面臨司法審判，恐被判處6個月至5年的有期徒刑，其經理人也表示，威廉將在最短時間內調整行程返台，配合相關調查程序。已婚的威廉至今仍未當兵，他的體育主播太太卓君澤目前懷有第二胎，預產期為今年6月。