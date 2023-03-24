五堅情月初襲港 婁峻碩宣布5月假麥花臣辦個唱

回味香港地道小吃

香港是其個人演唱會海外首站，SHOU興奮表示：「很高興繼五堅情演唱會後，再來跟香港粉絲會面！終於可以把BOARDING演唱會帶到香港，這次演出除專輯歌曲以外，還有很多新發行的作品，好朋友派偉俊更會跟我一起演出，所以希望大家不要錯過！」他續說：「然後你們會喜歡這場演唱會，因為這場演唱會準備非常用心。每一次演唱會都會不斷的讓自己的演出更完整更精彩，這次BOARDING的第三場，然後你們會喜歡的！」狼人殺王子SHOU擁有一副壞男孩外表，但內心十分渴望進步，一直希望在創作上突破自己，除是饒舌組合CHING G SQUAD及五堅情成員外，SHOU的個人作品都同樣別具一格。他的歌曲風格以Hip-Hop為基礎，令人不自覺隨着輕快的節奏擺動。

SHOU亦曾與不同歌手合作，於2020及2022年分別與JULIA吳卓源 、陳零九推出音樂作品，成功打入KKBOX華語年度單曲累積榜的頭100位。問到最想在香港做甚麼，SHOU表示除了在香港開演唱會以外，最想的是開見面會及在香港拍電影，他更透露如果有時間的話，希望可以到主題公園玩，也想再品嚐各種令他回味的地道小吃。