五堅情澳門演唱會｜苦練廣東話唱《海闊天空》 小賴被認錯係「五月天」 陳零九感觸落淚(有片)

《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》

五堅情昨晚假澳門倫敦人舉行的《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》圓滿結束，陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒5位成員使盡渾身解數獻唱及發放笑彈，鋒澤、小賴和偉晉在點唱環節，即興模仿韓國人氣女團（G）I-DLE跳唱《Queencard》的舞姿，引來全場尖叫聲歡呼；五子更秘密苦練廣東話驚喜獻唱《海闊天空》，為堅果們(粉絲暱稱) 跟隨著大合唱，將氣氛推至高點，成為全晚的高潮。

小賴病足3日 五堅情便以《月面著陸》、《速食愛情》和《兵變》為演唱會揭序幕，勁歌熱舞迅即辣㷫台下堅果，全場尖叫聲雷動。表演團歌後，小賴自爆最尷尬的難忘經歷，原來他在抵澳後即病倒，為免傳染他人，自困酒店房3日，每天只吃room service，前日竟被服務員認錯是「五月天」，他憶述說，「昨(前)天進來的人說我很面熟，但卻以為我是五月天，我說不是，是五堅情，但他卻說不知道！」不過，陳零九卻是截然不同的情緒，他在個人環節唱《Insane》時，一度感觸落淚，唱畢歌曲後向觀眾道歉，「因為這歌算是我這陣子的心情，所以比較感觸一點，眼淚沒有Hold住，對不起。」

黃偉晉靠「奶奶」搶 Fo 婁峻碩直認想結婚 緊接solo的偉晉則笑言，因熱情粉絲送上源源不絕的薯片，結果食到爆瘡，向來健碩的他脫下外套大Show身材，還搞笑說帶了「奶奶」來澳門，結果峻碩在Solo演出前也只好立即變陣，同樣脫下外套Show出他的麒麟臂。有別於香港站的演出，這次五堅情特別邀請了幸運的堅果到台上，還按各人的戀愛狀況即興送上《愛我別走》、《今天你要嫁給我》、《Bad Boy》和《背叛》4首經典歌曲，其中一對被邀上台的情侶，被問及可會結婚時，女方突然反問峻碩可打算結婚，難得峻碩也毫不矯情地回答「有啊！」堅果們也樂見偶像這的大方回應。整個點唱環節雖然是以搞笑為主，但成員輪流再向幾位幸運堅果送上抱抱，都教台下的堅果們妒忌不已。 Encore時段，五堅情走到台下與堅果們作近距離接觸，並在全場大合唱《ALL DAY》及《LALALA》後，演唱會亦在全場情緒高漲的氣氛下圓滿結束。