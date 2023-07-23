熱門搜尋:
杜蘇芮 書展2023 圍方 C觀點 消費券2023 居屋2023 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 樓市 大暑
返回
娛樂
2023-07-23 18:13:47

五堅情澳門演唱會｜苦練廣東話唱《海闊天空》 小賴被認錯係「五月天」 陳零九感觸落淚(有片)

分享：
《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》

《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》

五堅情昨晚假澳門倫敦人舉行的《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》圓滿結束，陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒5位成員使盡渾身解數獻唱及發放笑彈，鋒澤、小賴和偉晉在點唱環節，即興模仿韓國人氣女團（GI-DLE跳唱《Queencard》的舞姿，引來全場尖叫聲歡呼；五子更秘密苦練廣東話驚喜獻唱《海闊天空》，為堅果們(粉絲暱稱) 跟隨著大合唱，將氣氛推至高點，成為全晚的高潮。

《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》

小賴病足3日

五堅情便以《月面著陸》、《速食愛情》和《兵變》為演唱會揭序幕，勁歌熱舞迅即辣㷫台下堅果，全場尖叫聲雷動。表演團歌後，小賴自爆最尷尬的難忘經歷，原來他在抵澳後即病倒，為免傳染他人，自困酒店房3日，每天只吃room service，前日竟被服務員認錯是「五月天」，他憶述說，「昨()天進來的人說我很面熟，但卻以為我是五月天，我說不是，是五堅情，但他卻說不知道！」不過，陳零九卻是截然不同的情緒，他在個人環節唱《Insane》時，一度感觸落淚，唱畢歌曲後向觀眾道歉，「因為這歌算是我這陣子的心情，所以比較感觸一點，眼淚沒有Hold住，對不起。」

陳零九在《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》中感觸落淚。 陳零九在《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》中感觸落淚。 小賴自爆被認錯是「五月天」成員，(《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》。 小賴抵澳後病足3日。(《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》。

黃偉晉靠「奶奶」搶Fo 婁峻碩直認想結婚

緊接solo的偉晉則笑言，因熱情粉絲送上源源不絕的薯片，結果食到爆瘡，向來健碩的他脫下外套大Show身材，還搞笑說帶了「奶奶」來澳門，結果峻碩在Solo演出前也只好立即變陣，同樣脫下外套Show出他的麒麟臂。有別於香港站的演出，這次五堅情特別邀請了幸運的堅果到台上，還按各人的戀愛狀況即興送上《愛我別走》、《今天你要嫁給我》、《Bad Boy》和《背叛》4首經典歌曲，其中一對被邀上台的情侶，被問及可會結婚時，女方突然反問峻碩可打算結婚，難得峻碩也毫不矯情地回答「有啊！」堅果們也樂見偶像這的大方回應。整個點唱環節雖然是以搞笑為主，但成員輪流再向幾位幸運堅果送上抱抱，都教台下的堅果們妒忌不已。

Encore時段，五堅情走到台下與堅果們作近距離接觸，並在全場大合唱《ALL DAY》及《LALALA》後，演唱會亦在全場情緒高漲的氣氛下圓滿結束。

黃偉晉大騷健碩身材。(《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》) 婁峻碩也大騷麒麟臂。(《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》) 邱鋒澤。(《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》) 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》 《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》

鋒澤預告五堅情下半年推第二張EP

演唱會後，五堅情都分享了他們的Show後感，談到特別獻唱Beyond《海闊天空》，鋒澤說：「在澳門嘗試唱粵語歌是最適合的，我們就第一次嘗試看看，然後唱得不夠好，請見諒，下次繼續努力。」峻碩笑言：「聽粉絲說，我唱很多髒話，對不起。」病癒的小賴談及昨晚的演出，他說：「超擔心，因為第一天我幾乎沒有聲音，直到第三天才好一點點，在綵排時還是很卡，但是有來看的朋友說聽不出我有感冒，那就好了，放下很大的心。」至於生了暗瘡的偉晉則感謝堅果們，並說：「因為我每天都吃一包薯片，所以上場前豆豆都很熟，但是真的太好吃了！」至於峻碩則告知大家脫外套的原因，說：「偉晉讓『長輩』出來見人，所以我也只好在後台Push Up，但現在已經瘦下去了。」

這次來到澳門，五堅情除了舉行演唱會，他們亦有忙裡偷閒，遊覽澳門，品嚐美食之餘，也到賭場小賭一番。鋒澤澄清巡唱雖暫告一段落，但不是尾站，有消息會再跟大家宣在。今年下半年，五堅情將推出第二張創作EPROYAL》，鋒澤透露：「這次曲風可能會給大家一點驚喜，應該會有少少的突破，蠻多元化的，所以後半年會聽到新的作品。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受