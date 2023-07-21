五堅情遊香港迪士尼 九澤CP甜蜜放閃

五堅情今次獲香港旅發局安排行程，展開「Hello Hong Kong」旅遊體驗，5子更到迪士尼樂園由朝玩到黑，原來他們也是首次到香港迪士尼，九澤CP當然趁機合照放閃，邱鋒澤在IG分享靚相並寫：「昨天第一次在香港Disney，整個過程都很夢幻，跟團員們一起玩的時間過得好快，最後的城堡煙火和音樂簡直就是完美ending。」同樣第一次到香港迪士尼嘅小賴都玩得樂而忘返，形容今次行程超級夢幻！

黃偉晉貼露肉照

一眾成員再到香港都有各自打卡，身為肌肉擔當的黃偉晉更貼出酒店露肉照，更以維港靚景作為背景，又賣口乖大讚今次入住酒店設備好，見他有享用酒店的24小時健身室，之前一晚因宵夜食完熱浪薯片，故當晚即刻做Gym找數。同時，偉晉也上載穿小背心遊樂園的多張靚相，他寫：「這是我人生第一次，來到香港迪士尼樂園耶!!!!這裡實在讓人心情太好了，好多活潑可愛的迪士尼好朋友，然後不敢坐遊樂設施的我，被拉上去坐過山車好刺激叫得好爽，晚上的城堡煙火真的美哭，謝謝香港迪士尼!!!!」