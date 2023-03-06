五堅情開騷｜邱鋒澤為Edan臨時改歌單 婁峻碩5月開個人騷請Tyson Yoshi做嘉賓

五子完騷受訪時，直言開兩場不夠喉，希望有機會踩上紅館開騷，小賴笑言下次要開夠10場才夠。向來眼淺的小賴連續晚都有落淚，他表示唱《Perfect Clown》時看到台下一片燈海的畫面，就忍不住哭出來。邱澤鋒被問由Edan擔任嘉賓的安排，他表示這時臨時安排，在24小時內的決定，並因Edan出席而改歌單，上次在香港同台合唱是廣東話版《一表人才》(Unikasia Festival)，歌迷反應也不錯，今次就選國語版《年青有為》。至於認識Jeremy也是因為上次的音樂節，透過Edan認識Jeremy和Jer一起打邊爐，很開心可認識香港的朋友，希望有機會再聚或在音樂上有合作。

五子愛吃港式滑蛋

另一位背心上陣的成員婁峻碩，就被踢爆當看到隊友大騷麒麟臂，急急在後台操肌。在各人大曬廣東話的環節，婁峻碩由首晚說的一句「你跟我反屋企」，改為「做我條女好唔好？」他指這句由好友Tyson Yoshi教他，但他事前也知道是甚麼意思，故私下沒有跟其他女生說。峻碩公布5月份將會開個人演唱會，打算屆時邀請好Tyson來當嘉賓？也希望正式介紹Tyson給五堅情認識。

早前與女友分手的陳零九被問到心情如何時，他就表示適應中，並打算到外國拍MV散心。五子表示今來港大喝大吃，喜歡去茶廳、吃菠蘿包、蛋撻等，邱鋒澤表示，最喜歡吃吵蛋，大讚獨一無二的夠嫩滑。