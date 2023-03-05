五堅情首來港開騷特選歌單摸仿四大大王 小堅果Edan祝「爆炸舞台」

五位成員包括陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒，特地為香港「堅果」(粉絲匿稱)炮製獨一無二的「香港組曲」，獻唱四大天王的作品，並模仿他們的舉動，先後獻唱劉德華的《冰雨》、郭富城的《對你愛不完》、張學友的《吻別》及黎明的《看上他》，全場堅果們和唱，氣氛高漲。與邱鋒澤合唱《一表人才》/《年青有為》的Edan也有送上花牌祝賀，最搞笑是他原本寫「炸爆舞台」，卻被花店寫成「爆炸舞台」。

被堅果熱情打動 落下男兒淚

五堅情一出場已勁歌熱舞，先唱過《月面著陸》、《速食愛情》及《兵變》後，便先以廣東話跟台下的堅果打招呼，而且更送上五連拍甫士，讓堅果們可以拍下留念，不過在做出可愛、性感、帥氣、猛男及出糗的表情時，邱鋒澤想偷偷跳過出糗表情卻被隊友發現，結果要Solo獨自再做一次，令人哭笑不得。

眾人除了以組合、小組形式演出，大家都各有自己Solo的部分，小賴登場時，台下堅果們紛紛開了手機燈，場面壯觀得讓小賴不禁哭了，他表示：「其實我唱了那麼多次，基本上我都不太會哭，但我一看到前面每一個人都拿著手電筒，我真的受不了，天呀！我又要哭了！你們的能量，我都有接收到，我愛你們。」這番打從心底裡的表白，也讓堅果們深深被感動。