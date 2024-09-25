五堅情2024年首度合體開騷 10月首「著陸」廣州站

五堅情將於10月合體在廣洲舉行《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會 》。

五堅情自2022年啟動追夢航程，先後在台北、高雄、新加坡、香港，馬來西亞、澳門等地舉辦《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會 》，五子將於10月首次着「陸」舉行廣州站演唱會，亦是今年五堅情首個合體演唱會，邱鋒澤說：「想念彼此，想念現場和大家互動的感覺，我們的歌曲很久也沒有表演了，這是2024年五堅情第一場合體專場演唱會，也將是2024年終極一次！五隻餓狼已等了一年，期待1012強勢爆發！」

邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒(小賴)及婁峻碩組成的五堅情成團4年，因精通唱、跳、演、綜藝、創作等各範疇火速爆紅，去年3月及7月先後在港澳兩地舉行巡迴演唱會。五子今年各自發展，終於再度合體與堅果見面，小賴說：「這一年團員們也有各自的工作、演唱會在舉行，公司也有持續接洽不同場地想繼續辦五堅情演唱，但無論是我們的工作檔期或是場地檔期，就剛好一年後再合體，也將是五堅情2024年唯一的一場專場售票演唱會，希望堅果們可以一起來參與。」

五堅情已先後在台北、高雄、新加坡、香港，馬來西亞、澳門等地舉辦《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會 》

預備專屬內容 今次廣州演場會於寶能廣州國際體育演藝中心舉辦，是《五堅情 Moon Landing 月面著陸演唱會 》台北小巨蛋與高雄巨蛋外，在海外舉辦演唱會最大場地。陳零九保證道必會預備廣州站專屬內容：「之前在香港、新加坡等地都有特別的準備，例如香港演唱會有獨家的致敬四大天王，新加坡則是準備了新加坡歌手的組曲等，但其實這次廣州舞台更大，可以呈現我們與舞者更多的舞蹈演出。」邱鋒澤再補充，道：「除了有新的視覺呈現，還有《你是我這輩子最想愛的呀》、《立刻要爆炸》、《Sangría》這些新歌，我們還沒有機會公開表演，我們跟導演、音樂總監都密集在規劃籌備精彩的演出方式，目前只能透露到這邊，大家可以期待一下！」