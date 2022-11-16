五大瀛男新作上架掀劇鬥 山田涼介雙重人格考演技 目黑蓮《silent》日式純愛勁催淚

今年秋季東瀛美男傾巢而出，由目黑蓮主演的《silent》、吉澤亮的《PICU 小兒集中治療室》、真榮田鄉敦的《ELPIS―希望、或是災難—》、岡田將生的《The Travel Nurse》和山田涼介的《為親愛的我致上殺意》，現已登陸「黃Viu煲劇平台」，讓香港觀眾可免費緊貼秋季日劇。

「木村接班人」目黑蓮 被稱為「木村接班人」的人氣男團Snow Man成員目黑蓮，是今年最紅的日本藝人之一，年僅25歲的他憑藉185cm的模特兒身材、過人的高冷氣質，是時尚雜誌和廣告客戶的寵兒，曾有雜誌在官網宣布由他擔任封面人物，豈料5秒內隨即造成網站癱瘓！近年他開始跨界拍劇集，由他主演的秋季催淚日劇《silent》，不但在日本當地造成哄動，在亞洲地區亦掀起一陣「日式純愛」煲劇熱潮。

國寶級美男：吉澤亮 能夠同時擁有「撕漫男」和「演技派」的稱號，非日本演員吉澤亮莫屬！吉澤亮早於2009年以15歲之齡參加「Amuse全國選拔會」後成功出道，其後憑著「撕漫」外型接演了不少漫改作品，去年他首度主演大河劇《直衝青天》，便已勇奪最佳男主角和新人獎等多個獎項，演技備受肯定，現年28歲的他近日首度主演月九劇《PICU 小兒集中治療室》，劇中多場喊戲獲網民大讚感人至深。

「鋼錬」山田涼介變大個 現年29歲的山田涼介，憑著扮演第四代金田一而廣為人知，近年先後以電影《解憂雜貨店》、《鋼之鍊金術師》走進大眾眼簾。山田涼介擁有一張令人稱羨的娃娃臉，不時扮演學生角色。他在新劇《為親愛的我致上殺意》演具有雙重人格的大學生浦島英司，堪稱是他入行以來的演技大挑戰，也被視作「轉大人」的作品。