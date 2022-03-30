五度延期《壯志凌雲：獨行俠》5月27日真上映 最新預告「冰佬」韋基馬現身

由「靚佬湯」湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun:Maverick），原定於2019年上映的《壯志凌雲：獨行俠》，遇上世紀疫情，在3年內經歷五度延期後，終定檔於今年5月27日全球公映(香港暫定5月26日)，電影更會在第75屆康城影展舉行觀摩放映，相信屆時「靚佬湯」將於一眾演員出席盛會，跟等了36年的忠實戲迷見面。

延續集體回憶

隨著實映期，電影公司發布最新預告和海報，此片以IMAX認證機拍攝，湯告魯斯堅持全片不用CG綠幕，所有演員都要接受訓練親身應付揸飛機場面，最新預告的壯闊畫面震撼，靚佬湯繼續以型爆的空軍look現身，而早前盛傳會回師客串的「冰佬」(Iceman)韋基馬(Val Kilmer)亦有「亮相」，不過在照片中出現，

《壯志凌雲：獨行俠》講述服役逾30 年的海軍頂尖飛行員上校 Pete “Maverick” Mitchell(湯告魯斯飾) 仍就堅守崗位，不斷挑戰自我極限。及後他臨危受命，回到自己出身的飛行學校擔任教官，訓練新一批精銳的準飛行員，以應付一項前所未有的嚴峻任務。其間，竟遇見已故戰友「飛鵝」尼克中尉的兒子，「公雞」畢列上尉(米爾斯泰勒飾)，因而勾起他對故友的愧疚。「獨行俠」飽受未知的將來和痛苦的回憶所困擾，面對自己內心的恐懼，他能否重新振作，再度駕馭風雲？