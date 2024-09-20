五月天台北演出傳「禁止拍照」捱轟　阿信：做不好盡量罵

樂團五月天將在21日登上台北大巨蛋，並在中華職棒中信兄弟球星周思齊引退賽後進行表演，不過，先前傳出「禁止球迷攝影」，引發球迷爭論；對此，阿信也深夜回應：「做的不好當然盡量罵。」

阿信談及過去觀賽心得

阿信20日深夜在Facebook發文，表示：「很榮幸為周思齊引退系列周演出，成為周董偉大旅程中的背景應援之一，必應、相信、五月天無比重視，也深感熱血、感動、榮幸。」

他也談及自身過去看職棒心得，「當年，正是職棒元年，在市立棒球場為象虎大戰喝采的我，在晚自習偷聽職棒廣播轉播的我，定沒有想到30年後，能在神聖壯闊的賽場上，獻上這次充滿意義的演出。」