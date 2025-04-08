五月天啟德演唱會｜三場香港騷賀25周年 門票火速完售宣布5.13加開一場

官方正式公布，5月13日的加場演唱會門票將於4月10日中午12時正於Cityline.com公開發售，不設售票處。每張票價分別為港幣HK$1,855、HK$1,555、HK$1,355、HK$1,155、HK$955、HK$755、HK$555。而早前開售的5月9、10、11日三場演唱會門票開售不久，隨即火速售罄，未能成功撲飛的樂迷敬請留意，又要把握機會準備搶飛。

亞洲第一天團「五月天」今年5月9、10、11日舉行三場《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25周年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》，今次五月天更進駐可容約5萬觀眾的新場地，成為首支於「啟德主場館」開唱的亞洲樂團，與香港樂迷齊慶祝出道25周年。三場演唱會門票早前開售，已火速完售。感謝樂迷支持，官方昨晚於社交平台，公布加場喜訊，鐵定於5月13日加開一場。

五月天於日前的3月29日成團日，斥資千萬美金，帶著巨型五球、華麗舞台以及環場巴士到達拉斯維加斯Allegiant Stadium，獻上最頂級規格，給你最好最完整的5525《回到那一天》25周年巡迴演唱會美國站成團快樂版，亦成為首支登上Allegiant Stadium開唱的華人樂團，與歌迷歡慶成團日。

是次25周年巡迴演唱會，五月天再度降臨香港，舞台將全面升級，巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，於啟德主場館與樂迷展開一場高規格鉅獻。五月天期待與五迷在新場館展開新啟航之旅，於獅子山下再乾一杯，互相細訴出道25周年的點滴。