五月天啟德開騷慶祝成軍25年 門票3‧21正式開賣

亞洲第一天團「五月天」與香港樂迷每年「五月之約」，今年已定於2025年5月9、10、11日舉行三場《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》，成為首支進駐「啟德體育園主場館」開唱的亞洲樂團，在可容納五萬樂迷的全新場地慶祝成軍25週年，載滿了25年來的思念，今年之約會，將會更加震憾。

全新體育場高規格鉅獻 全面再升級

《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》自公佈以來，瞬即掀起全城五月天瘋狂撲飛熱，五迷萬分期待與五月天在全新場館延續每年的「五月之約」。

這一次，五月天將帶著全面升級的5525香港站再度降臨，於啟德主場館與樂迷展開一場音樂盛宴，舞台將全面升級，巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，為樂迷呈現一場高規格鉅獻。五月天期待與五迷在新場館展開新啟航之旅，在太平山下乾一杯，與樂迷再聚細數25年音樂路上的點滴時光。