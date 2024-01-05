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娛樂
2024-01-05 12:15:48

五月天涉假唱｜爆料博主公布跨年表演「真假唱名單」　蔡依林18分鐘演出開全咪最出色

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迎接2024的到來，央視、湖南衛視、江蘇衛視、浙江衛視、東方衛視、北京衛視的跨年演唱會接連唱響，大家除了欣賞精采的表演外，也關注誰是「真唱」誰是「假唱」。

五月天日前傳出「假唱爭議」引發外界議論，因此2024跨年演唱會就有多間電視台打出「全真唱」當宣傳特點，不過聲樂博主「聲理學」繼爆料五月天後再開炮，將所有假唱的歌手和演員一個一個點名。

鄧紫棋、李宇春、林俊傑「全員真唱」

迎接2024的到來，央視、湖南衛視、江蘇衛視、浙江衛視、東方衛視、北京衛視的跨年演唱會接連唱響，大家除了欣賞精采的表演外，也關注誰是「真唱」誰是「假唱」。

先前爆料五月天假唱的博主「聲理學」，一連兩天公開了真假唱名單，其中江蘇衛視表現最優，包含鄧紫棋、李宇春、林俊傑、毛不易、陶喆、薛之謙、張靚穎、周華健、周深等當紅歌手，都被認定「全員真唱」，而其中演員孟子義，還因現場的走音失準，成為討論焦點。

歌手蔡依林跨年夜開全咪嗨唱18分鐘，展現好實力。（圖／翻攝Facebook@蔡依林 Jolin Tsai）

吳青峰和張韶涵都是實力派唱將

至於湖南衛視以及東方衛視，就有不少藝人被點名假唱，包含李現、虞書欣、趙露思、宋茜、楊紫、胡歌，都名列其中，但也有不少人的歌唱實力受到肯定，像是連演唱8首經典歌的台灣女歌手蔡依林，長達18分鐘的演出均為開全咪，吳青峰、張韶涵、詹雯婷、張信哲、光良等，也都是實力派唱將。

至於浙江衛視的名單，目前尚未公布，不過帖文一出後，立即獲得廣大關注，雖然有些人相信，但也有粉絲質疑他無法明確條列出鑑別的標準，是在污衊自家偶像，兩派言論也引發網友的口水戰，看來這場假唱風波，短期內恐怕無法平息。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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