五月天涉假唱｜爆料博主公布跨年表演「真假唱名單」　蔡依林18分鐘演出開全咪最出色

迎接2024的到來，央視、湖南衛視、江蘇衛視、浙江衛視、東方衛視、北京衛視的跨年演唱會接連唱響，大家除了欣賞精采的表演外，也關注誰是「真唱」誰是「假唱」。

五月天日前傳出「假唱爭議」引發外界議論，因此2024跨年演唱會就有多間電視台打出「全真唱」當宣傳特點，不過聲樂博主「聲理學」繼爆料五月天後再開炮，將所有假唱的歌手和演員一個一個點名。

鄧紫棋、李宇春、林俊傑「全員真唱」

迎接2024的到來，央視、湖南衛視、江蘇衛視、浙江衛視、東方衛視、北京衛視的跨年演唱會接連唱響，大家除了欣賞精采的表演外，也關注誰是「真唱」誰是「假唱」。

先前爆料五月天假唱的博主「聲理學」，一連兩天公開了真假唱名單，其中江蘇衛視表現最優，包含鄧紫棋、李宇春、林俊傑、毛不易、陶喆、薛之謙、張靚穎、周華健、周深等當紅歌手，都被認定「全員真唱」，而其中演員孟子義，還因現場的走音失準，成為討論焦點。