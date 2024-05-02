五月天演唱會取消 主辦方賠償機票、車票及香港酒店住宿費

五月天相隔1年再度來到香港，於中環海濱活動空間舉辦25周年演唱會「回到那一天」，繼首場遇到黃雨後，翌日卻發生舞台設施故障並一度起火，相信音樂緊急宣布昨晚(5月1日)演唱會將延至5月9日補辦。 阿信今早發聲 對此，五月天阿信今早首度發聲，在網上公開補償方案，並寫：「為了彌補辛苦遠道而來的朋友，特高娛樂制作有限公司連夜制定門票、機票、酒店退款補償，也感謝許多善心的本地朋友，主動將自己3日與不能到場的9日更換。天災無情，人間有愛，五月之約的價值，在於所有人的可愛於可貴，願所有觀眾與人員平安。」退款補償包括實報實銷的車票、機票、香港酒店住宿費用，網民及粉絲大讚處理方式超有誠意。

五月天 [ 回到那一天 ] 香港站 5月1日場次延期公告 2024年5月1日場次，因受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部分舞台設施故障，爲確保觀眾、工作人員與藝人安全，經審慎評估後延至2024年5月9日演出。 主辦單位詳細安排如下，請已購買2024年5月1日場次的觀眾注意： A. 持有2024年5月1日門票的購票人士，可持憑演唱會完整原門票(連同票根)，按原門票原定座位觀看2024年5月9日演出之延期場次。 B. 如未能到場觀看2024年5月9日之延期場次： 退票退款方式選項：

(1) 可於2024年5月2日早上10時至晚上8時及5月3日早上10時至下午3時，憑2024年5月1日場次完整原門票(連同票根)，親臨主辦單位設置於中環海濱活動空間的臨時退票站填寫表格及退回現金。 (2) 主辦單位將為外地歌迷提供交通及酒店補貼，可於辦理退票時同時填寫表格一併辦理。外地歌迷必須提供以下合資格有效證明： a. 2024年5月1日之演唱會門票 b. 2024年4月30日或5月1日 當晚入住香港酒店之住宿收據（主辦單位會以實報實銷方式退回酒店費用，香港酒店上限為港幣一千圓正。）

c. 機票或車票存根（實際出行日期僅限2024年4月30日，2024年5月1日，2024年5月2日） （主辦單位會以實報實銷方式退回機票或車票費用，上限為港幣二千圓正） (3) 郵寄退票，於5月3日至5月6日，下載登記表格（表格鏈接待補）及辦理退票手續，郵寄以5月6日（含）前郵戳為憑。 (4) 已離開香港的外地觀眾購票人士，請於2024年5月2日至2024年5月6日，電郵至[email protected]，登記退票、交通及酒店補貼。 需要提供有效證明： a. 2024年5月1日之演唱會門票 b. 2024年4月30日或5月1日 當晚入住香港酒店之住宿收據 (主辦單位會以實報實銷方式退回酒店費用，上限為港幣一千圓正）

c. 機票或車票存根 （實際出行日期僅限2024年4月30日，2024年5月1日，2024年5月2日）（主辦單位會以實報實銷方式退回機票或車票費用，上限為港幣二千圓正）寄回2024年5月1日的門票及機票或車票存根到指定地點。 (5) 以上補償損失僅限車票、機票、香港酒店住宿費用，不含任何附加餐飲、娛樂、打車等額外費用。（涉及紙質發票及憑證需回寄，回寄地址待工作人員審核郵件內容無誤後以郵件形式通知） (6) 五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會 香港站由公售至今一票難求，為了盡量滿足歌迷。主辦單位在舞台搭建後，經實地觀察後。調整釋出少量門票，提供給廣大五迷購買。2024年5月1日的持票人士，可在臨時退票站選擇更換至5月3、4、5、7、8日之場次場次之 $780票價門票（以多退少補為原則,換完爲止）。主辦單位亦會將2024年5月1日確認已完成辦理退票退款的門票，轉為2024年5月9日延期場次，並安排在5月7日，中午12時，於Cityline公開發售。