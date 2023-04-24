五月天演唱會｜怪獸孖石頭尾場high爆除衫 與星爺組限定「六月天」出歌

五月天於中環海濱活動舉行的共6場「好好好想見到你演唱會」，昨晚(23日)圓滿結束。全團大感不捨，兩位吉他手怪獸和石頭在熱情歌迷的起哄下，雙雙脫去上衣，更足足enocore了半小時，以回饋香港樂迷。

盡訴不捨之情

怪獸表示，「時間真的過很快，已經來到最後一場，謝謝大家等我們4年，吃了很多美食，跟老朋友見面，也去迪士尼玩過很充實，這幾年雖然記憶力有變差，但我很確定今年香港的記憶，我一定會記得。」相約很快跟歌迷再見。石頭則說：「謝謝大家這幾天招待五月天，讓我們看了很多風景，看到你們笑容。」他自爆這幾天沒戴口罩和帽子出街食飯，心想若被認出就請對方吃飯，結果沒被人認出來，他說：「大概是我們太久沒來，相信我們很快又會再見。」

冠佑透露明年來香港開騷前，會私下找時間來香港玩，若被歌迷認出也會埋單找數。阿信真情告白地說：「夜深了，等了四年，這個夜晚那麼快，我懷疑在香港有小偷，把我們的時間都被偷走了，偷時間就算了，你們還要偷走五月天的心，明年我們回來的時候記得還我們。」