五月天演唱會｜相隔四年再襲香港 解鎖新場地開唱

相隔四年，五月天於4月14、15、16、21、22、23日到香港中環海濱活動空間，舉辦六場為期兩星期的「五月天好好好想見到你演唱會」，歌迷對五月天火熱的思念，也讓10.8萬門票火速售罄，繼續保持「一開票即秒殺」驚人記錄。早在五月天開唱前，從香港電車、觀光巴士、地鐵看板滿滿的五月天，全城全面啟動迎接五月天外，成龍、張學友、劉德華、任賢齊、謝霆鋒等巨星送上花籃祝賀五月天演出成功。



集結各路演唱會製作與音樂製作最強黃金團隊，五月天力圖呈現最磅礡壯闊的舞台，與歌迷「五」距離，五月天才一出場，全場歌迷似乎將積累已久的尖叫一次用盡，歌迷思念傾洩而出，全力到「叫我第一名」的尖叫聲劃響天際，五月天也瞬間帶領滿場歌迷「離開地球表面」，從極具爆發力的《盛夏光年》、《愛情萬歲》、《派對動物》、《瘋狂世界》等歌，到《知足》、《倔強》，濃烈的思念之情一次宣洩，而歌迷也有備而來，連新歌《為你寫下這首情歌》合唱之聲大到破表，五月天感動不已，在這一天，這一刻，這個場景，五月天與歌迷續寫豐富故事。

四年未相見，經過1425個日子，終於在14日見到歌迷，在唱完多首歌曲後，五月天說話之前，歌迷1425倍的瘋狂尖叫，熟悉的歌聲與尖叫聲，喚回五月天熟悉的香港記憶，怪獸先以廣東話跟大家打招呼並說：「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」他也回想起到第一次到香港演出時歌迷也是如此熱情，石頭也說道：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」冠佑透露在知道要來香港開唱時，同事問他最想念什麼，他說：「他們說我是不是最想念凍檸茶，因為我之前每天都要喝五到六杯，但這次回來最想念你們所有人的聲音，可以讓現場二萬人的聲音，讓全香港都聽到五月天的歌嗎？」而除了歌迷尖叫聲與合唱聲很給力，在點歌橋段時，也特別將大型雞蛋仔模型送上台，讓五月天一解美食情愁。

五月天邀請師妹白安合唱

五月天這次選在香港中環海濱活動空間，眼前的無敵海景，舞台的後方是著名的天際線夜景，新的空間開唱，解鎖新場地，與現場1.8萬名歌迷再創美好記憶。阿信說：「過去20年一開始到街頭，五月天真的很感謝所有的朋友，我們每次來到香港都會住上很久，一開始在街頭開唱，後來到了會展中心，再到紅館，後來到了迪士尼，今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裡面，唱給你們聽，謝謝你們『唔該』、『金多蝦』，謝謝你們。」五月天應歌迷點歌要求，演唱《金多蝦》，也傳達出歌迷支持的感謝。



在港灣開唱，五月天邀請師妹白安合唱《人生海海》與《OAOA》，格外有氛圍，白安很開心師兄的邀請，相隔四年能再來到香港演唱，儘管行程來去匆匆，搭一早班機離港回台北表演，接著又搭當天最晚班機來到香港，擔任16日的開場嘉賓，但能再見到大家，她樂此不疲。另外，香港站首場由宇宙人和蕭秉治輪番擔任開場嘉賓。