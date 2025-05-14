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娛樂
2025-05-14 16:30:00

五月天與樂迷第20年五月之約 錄下歌迷《任性》歌聲等待再聚

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五月天《回到那一天》25周年巡迴演唱會香港場完美落幕。

五月天《回到那一天》25周年巡迴演唱會香港場完美落幕。

台灣樂隊五月天的《回到那一天》25周年巡迴演唱會，在香港圓滿落幕，這場演唱會不僅是一場音樂盛宴，更是回憶的時光機！自2006年開始，五月天與香港樂迷的「五月之約」，今年已經迎來了第20個年頭，歌迷每年都能期待這份「任性」。

在這次的演唱會上，五月天不僅在啟德主場館創下了新的搖滾紀錄，還讓樂迷懷念起與香港的那些美好時光。阿信回憶道：「記起第一次來香港的時候，在一間僅容納20人的小酒吧演出，現在卻是票難求，真是感慨萬千。」

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演唱會中，怪獸被歌迷推舉脫衣啟動時光機的場面，讓全場笑聲不斷，阿信又說：「在火鍋店遇到歌迷請客，這些都是五月天獨有的溫暖回憶。」演出中歌迷們高唱《倔強》，即使在雷暴雨中也毫不退縮，五月天的音樂力量讓人無法抵擋。

錄下歌迷《任性》的歌聲，等待下次的相聚。 怪獸脫衣啟動時光機。 五月天《回到那一天》25周年巡迴演唱，隨著啟德主場館打造驚豔視覺。

在最後一天，怪獸精神喊話：「今天來個安靜音樂會是不是浪費票了？」全場瞬間被點燃，大家都不想這麼快就結束。冠佑感慨地說：「每次回到香港聽到『靚仔』這兩個字就特別溫暖，明年能否再多一場呢？」瑪莎則笑著表示，吃了太多甜品，回去要減肥，但也不忘提起阿信請客的牛肉，讓人忍俊不禁。

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五月之約最後一天，也是另一個的起點，阿信說：「老實說，明年會不會有五月之約不確定，5525演唱會結束後，五月天要做第10張專輯，如果明年再回來也不會有新專輯，如果明年不回來，請大家在原地等待我們。」五月天也把收集了今年大家的《任性》歌聲，當五月天想念起歌迷，透過歌迷的大合唱，回到歌迷的懷抱，因為這不是句點，而是等待下次相聚的起點。

五月天的演唱會不僅是音樂的狂歡，他們將歌迷的《任性》歌聲錄下，這不僅是結束，更是下次相聚的開始。每年的五月之約都是珍貴的回憶，期待明年再與大家相見。

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