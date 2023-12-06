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娛樂
2023-12-06 23:04:16

五月天陷假唱風波 阿信長文回應︰除了真唱沒有其他感動方式

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五月天主音阿信借生日在網上發表長文，並回應假唱一事。

台灣天團五月天近日被內地網民指控假(香港解作咪咀)，風波持續，大陸央視報道，五月天上海演唱會的原始視頻、音頻，目前已提交屬地文化市場稽查部門，有關部門將對提供的音視頻內容進行科學的測評分析，並會公布調查結果

今日是主音阿信的生日，他在較早時間用簡單的字句寫道︰「盡其在我，做好自己。人生可以很簡單，謝謝你們！愛你們！」雖然文中隻字未提假唱疑雲，但明顯是就風波作出回應，字裏行間散發正面能量，掀起網民熱烈討論，更上登微博熱

阿信趁今天生日開腔，明顯是回應假唱指控。

阿信趁今天生日開腔，明顯是回應假唱指控。

及至晚上10時11分，阿信先後在微博、facebook及IG發布長文，其中一段更是直接回應咪咀一事。他在微博率先發布此文，可見他是有心安排，至少不用擔心一些細節被人小題大造。

 

他說︰「《我心中尚未崩壞的地方》，是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。每次唱這足10E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。雖然不是那種完美天籟，但我有信心直擊感動你心。」

他又叮囑粉絲不要太擔心︰「請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行

阿信全文如下︰

今年可以過兩倍的生日，亞洲生日結束，還有歐洲時間等著我，比起往年，場面果然更加盛大。

今年的生日，像是一個公開的派對，新舊朋友都歡迎，有人覺得大廳嘈雜了些，而我覺得多認識新朋友也未嘗不好。

人生嘛，有些人為你精心準備生日祝福，有人調皮往你身上砸派。不只是我，每個人都是這樣的，沒什麼公不公平，重點是開闊的心胸，與開朗的心情。

/

倒是期待著後天凌晨的演唱會直播，邀請你見證與感受，這份100%的熱情與熱力，一定會越過半個地球說服你，感動你。

好想見你第77場，終於抵達終站。這次曲目中，最難唱的，也是我每次都最期待的，是「我心中尚未崩壞的地方」。

經歷過了將近三年的停機，慢慢把自己調整回巡迴的軌道上，更重要的，是那種珍惜到一首都捨不得刪，唱到超時線上的心情。

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「我心中尚未崩壞的地方」，是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。

每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。

當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。

除了真唱，

否則沒有其他感動你的方式。

/

雖然不是那種完美天籟，

但我有信心直擊感動你心。

當用盡全力的最高音唱罷之後，我都會奮力再次站起，只因我心不曾崩壞，只因此刻看著這篇文的你，依然在人生的某個轉角，等待五月天與滿頭銀髮的你，在人生繁華落盡時，再次合唱起我們一生一次的青春。

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明年就是五月天出道25週年，這當然不是我們航行過的第一場風雨。謝謝每位為我們挺身而出的舊識，更感謝所有給我們指教的路人老師，派對會結束，曲終之時，你我的心與眼神將更加清澈。

請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行。

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星空下你低吟著知足、高考那年聽的倔強、失戀時陪你的溫柔、友情喧嘩時總愛唱的乾杯、海底撈裡不顧旁人的派對動物、現實一再打擊你沒忘了頑固、偶爾想起那個他的突然好想你、擦乾眼淚的笑忘歌、以及你預定道別時刻播放的轉眼與如煙⋯。

話題與熱搜，終究會過去，這頂假頂流的皇冠被摘下時，留下的，是平凡如你我的血肉之軀，在人生中更深的羈絆與相依。

美好如你。

能參與你的一生，

是我這趟人生最好的禮物。

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生日快樂給我，生日願望給你，祝你們身體健康，心想事成。

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