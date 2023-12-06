五月天陷假唱風波 阿信長文回應︰除了真唱沒有其他感動方式

台灣天團五月天近日被內地網民指控假唱(香港解作咪咀)，風波持續，大陸央視報道，五月天上海演唱會的原始視頻、音頻，目前已提交屬地文化市場稽查部門，有關部門將對提供的音視頻內容進行科學的測評分析，並會公布調查結果。 今日是主音阿信的生日，他在較早時間用簡單的字句寫道︰「盡其在我，做好自己。人生可以很簡單，謝謝你們！愛你們！」雖然文中隻字未提假唱疑雲，但明顯是就風波作出回應，字裏行間散發正面能量，掀起網民熱烈討論，更上登微博熱搜。

及至晚上10時11分，阿信先後在微博、facebook及IG發布長文，其中一段更是直接回應咪咀一事。他在微博率先發布此文，可見他是有心安排，至少不用擔心一些細節被人小題大造。 他說︰「《我心中尚未崩壞的地方》，是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。雖然不是那種完美天籟，但我有信心直擊感動你心。」 他又叮囑粉絲不要太擔心︰「請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行。」