五月天陷假唱風波 「麥田農夫」被起底

台灣天團五月天上月完成上海演唱會，惟有內地網民「麥田農夫」發布影片，指通過技術分析質疑12首歌有5首是咪嘴假唱，引發軒然大波，成為微博熱搜話題。五月天經紀公司「相信音樂」今晚發出聲明，強調五月天在演出不存在任何假唱行為，網上有關言論均屬惡意攻擊、造謠中傷，嚴重傷害公司藝人形象。公司正配合相關執法部門開展調查，相信會給出公正結果以正視聽，「請大家相信五月天，相信音樂」。
「麥田農夫」是透過電腦程式分析歌手是否真唱，他亦火速被網民起底，發現他自今年2月起曾指控數十位歌手假唱，而他批評過的歌手包括有鄧紫棋、蕭亞軒、譚維維、周深、容祖兒等等，甚至韓團(G)I-DLE也被他指是假唱。有網民認為其鑑定方法粗糙、欠專業性，加上現場收音也會出現音準的誤差，有網民質疑此人背後的動機。
有內地媒體引述知情人士稱，「麥田農夫」原是一名搖滾愛好者，一直很想當歌手，甚至去酒吧當歌手。自2021年起，他在平台「Bilibili 」翻唱不同歌手的歌曲，亦曾上載過彈結他的影片，但根據網站顯示其點擊率並不高。不過，自今年2月他用軟件公司提供的程式，發布多條鑑定真假唱影片，點閱率瞬間達到幾十萬。
質疑有人別有用心
有網民認為「麥田農夫」既不是唱歌老師，又不是專業音樂人，只是用一個程式就「鑑別辛苦耕耘的老牌音樂人，實在太可笑」。他們又指該程式的專利至今未曾申請成功，懷疑有人別有用心，借這類程式再利用網民憎恨的心態，去換取點擊而變成收入。