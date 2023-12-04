五月天陷假唱風波 「麥田農夫」被起底

「麥田農夫」是透過電腦程式分析歌手是否真唱，他亦火速被網民起底，發現他自今年2月起曾指控數十位歌手假唱，而他批評過的歌手包括有鄧紫棋、蕭亞軒、譚維維、周深、容祖兒等等，甚至韓團(G)I-DLE也被他指是假唱。有網民認為其鑑定方法粗糙、欠專業性，加上現場收音也會出現音準的誤差，有網民質疑此人背後的動機。

有內地媒體引述知情人士稱，「麥田農夫」原是一名搖滾愛好者，一直很想當歌手，甚至去酒吧當歌手。自2021年起，他在平台「Bilibili 」翻唱不同歌手的歌曲，亦曾上載過彈結他的影片，但根據網站顯示其點擊率並不高。不過，自今年2月他用軟件公司提供的程式，發布多條鑑定真假唱影片，點閱率瞬間達到幾十萬。