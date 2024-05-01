五月天香港演唱會2024｜動用92台40呎貨櫃車搬器材抵港 七場料吸14萬觀眾

五月天相隔一年再度來到香港，帶着集結25年大成的「回到那一天」25周年巡迴演唱會於中環海濱活動空間開唱，4月30日、5月1、3、4、5、7唱到8日共開七場，與14萬人啟動「天外有天時光機」創造新的那一天。從《志明與春嬌》唱到《成名在望》，從出道的那一年唱到與你相遇的那一天，一首一首陪伴歌迷春夏秋冬，陪伴成長到今天，而歌迷也陪着五月天從一開場的炙熱暑氣唱到最後雷暴雨下的《倔強》，不捨歌迷淋雨的五月天，暖心叮嚀歌迷注意身體不要感冒，在散場後加碼透過加班40分鐘，安可再唱《笑忘歌》、《第一天》、《聽不到》，甚至唱到張學友的《吻別》，可說是一場獨特又難忘的網上Encore環節。

「回到那一天」從台中、高雄演出後，「5懈可擊」的音樂、聲光、視訊絢麗奪目，再創一場場不可思議的震撼奇蹟，此次演唱會搭建難度可說是之前的三倍。因此，為了讓香港歌迷感受原汁原味，光從海外就動用了92台40呎的貨櫃車搬運硬體器材，突破先前「好好好想見到你」的演唱會59台，加上演唱會是在空曠沒有遮蔽物的港邊進行，得克服風雨等不可控的天候因素，採用透屏LED又得不影響視覺，演唱會團隊嚴正以待，只為追求各環節完美無缺失。

提前和歌迷「幽會」

對於五月天來說，香港的那一天，是2006年在紅館與香港歌迷訂下「五月之約」，是2018年破天荒在迪士尼樂園舉辦「人生無限公司」巡迴演唱會無限放大版香港站，首次戶外的「五月之約」，是2023年超前赴約的「好好好想見到你」，五月天「唱」遊香港無極限，不斷地解鎖新場地，都是因為歌迷，才能再創每場精彩的那一天。距離五月天上回來到香港開唱已是一年前，阿信一開口就問台下歌迷：「好久不見，想不想我們？」全場歌迷大喊「想」，雖然今天不是五月，但阿信說：「今天不是五月之約你們來錯天了，今天只能算是一種幽會，算是一種私奔。才相隔一年有什麼好想念，因為每一年每一天都是那麼珍貴那麼值得期待。」對於五月天的想念，歌迷更化作眼淚，才一開場石頭就見到歌迷在擦眼淚，除了歌迷想念五月天，五月天也很想念歌迷，瑪莎透露第一首歌開始爆汗，果然熟悉的香港天氣，並要歌迷不管你是流汗，還流淚都要盡情唱，怪獸則說看到很多熟面孔和生面孔，不管如何都希望歌迷都能好好享受這場演唱會。



提前來到香港的冠佑，在演唱會前上街走走，還遇到今天來看演唱會的歌迷跟他打招呼，此話一出卻被阿信笑虧：「他跟你揮手是叫你買單，如果大家看到冠佑跟他揮手，那頓餐點冠佑就買單。」只不過還有個條件就是手持「信物」，那就是魔法螢光棒，讓歌迷蠢蠢欲動，在這兩週展開一場捕捉野生五月天大賽，五月天將繼續用音樂和歌迷製造回憶，5/1、5/3、5/4、5/5、5/7、5/8香港中環海濱活動空間開唱。更多五月天演唱會相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。