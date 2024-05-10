五月天香港演唱會2024｜為香港歌迷唱許冠傑《浪子心聲》相約唱到80歲

五月天在香港中環海濱活動空間舉辦7場「5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會」，歷經了雷暴雨下取消、舞台設施受暴風雨故障而延遲開始等突發情況後，前晚(8日)原定尾唱因歌迷嗌爆encore，五子再次上台唱《生命有一種絕對》後，昨晚(9日)舉行「真尾場」，補回5月1日因惡劣天氣取消的場次，阿信開宗明義一開場就大喊：「歡迎來到5月1日的5525《回到那一天》！」石頭說雖然今天風有點大，尖叫聲都被吹歪了，要歌迷再大聲些，被風吹歪的怪獸接著說：「雖然今晚風很大，但大家熱情不會被擊垮！」當然，歌迷的熱情沒有被擊垮，在冠佑打招呼前，歌迷一如既往大喊「靚仔」，讓冠佑開心地說：「這就是為什麼，我們每年都愛來一次。」

唱《對你愛不完》

五月天在補場滿足歌迷網上點歌《洗衣機》，以及曾在2014年的五月之約《Just Rock It》演唱會獻唱的許冠傑作品《浪子心聲》，對香港歌迷來說別具意義，點唱歌迷特別寫道，「希望吸引爸爸媽媽，因為加入五月天永遠不會太遲。」在即場的點歌環節，五月天驚喜清唱《對你愛不完》，還模仿郭富城的招牌手勢，逗樂粉絲。

相約唱到80歲

與香港歌迷同經歷多個演唱會，阿信表示，「今天把大家帶回5月1日，又把大家帶回誕生的1997年，出道1999年，終於我們要回到現實了，回到西元2024年，今天是五月幾日其實日期不重要，我們願意把五月天每年的十二分之一許給你，許給永遠的五月之約。」對於五月天來說，原本人生地不熟的地方，因為香港歌迷給五月天最多疼愛與照顧，因此和歌迷不止約到25歲，還要約到明年，甚至相約到80歲。