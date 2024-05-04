五月天香港演唱會2024｜Energy擔任嘉賓 阿信秘密練舞齊跳洗腦歌

4月30日，五月天在香港中環海濱活動空間舉行「回到那一天」25周年巡迴演唱會，全七場於黃雨下揭開序幕，當到最後在雷暴雨的《倔強》高歌，無奈提前縮短Encore環節，之後五月天為歌迷送上難忘的線上Encore場；到原定的第二場(5月1日)卻在開場前發生舞台設施起火，導致該場演出改至5月9日補辦。

組成Energy Y

星期五晚(5月3日)，「回到那一天」演唱會終迎接五月的第一場「五月之約」，在全場的魔法螢光棒揮舞下，不僅啟動了「天外有天時光機」，回到你最愛的那一年，來到你最愛的那一天，甚至還來到了沒有五月天的時空，主音阿信和Energy組成的「最殺唱跳男團」Energy Y直接穿越VCR，這次五月天難得再騷舞技，和Energy跳最新洗腦單曲《星期五晚上》，引起現場粉絲一片尖叫，將現場氣氛推到最高峰！

