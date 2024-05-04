五月天香港演唱會2024｜Energy擔任嘉賓 阿信秘密練舞齊跳洗腦歌

4月30日，五月天在香港中環海濱活動空間舉行「回到那一天」25周年巡迴演唱會，全七場於黃雨下揭開序幕，當到最後在雷暴雨的《倔強》高歌，無奈提前縮短Encore環節，之後五月天為歌迷送上難忘的線上Encore場；到原定的第二場(5月1日)卻在開場前發生舞台設施起火，導致該場演出改至5月9日補辦。
組成Energy Y
星期五晚(5月3日)，「回到那一天」演唱會終迎接五月的第一場「五月之約」，在全場的魔法螢光棒揮舞下，不僅啟動了「天外有天時光機」，回到你最愛的那一年，來到你最愛的那一天，甚至還來到了沒有五月天的時空，主音阿信和Energy組成的「最殺唱跳男團」Energy Y直接穿越VCR，這次五月天難得再騷舞技，和Energy跳最新洗腦單曲《星期五晚上》，引起現場粉絲一片尖叫，將現場氣氛推到最高峰！
挑戰高難度E16蹲
今次演唱會大玩平行時空，舞台上播出五人事先拍攝影片，交代如果怪獸、石頭、瑪莎、冠佑、阿信沒有組成五月天，石頭會是頭頭交響樂團的指揮家，冠佑與怪獸大展快嘴功力搭檔嘻哈組合，瑪莎會和告五人組大勢樂團靠五人，阿信則是和Energy組成唱跳男團，阿信被瑪莎笑指：「沒想到另一個世界，肢體這麼好！」Energy驚喜現身大跳《放手》全場High爆，適逢是星期五晚上，當然要High度持續，他們帶來《星期五晚上》，在唱到副歌時，此時五月天一起上台和Energy大跳手勢舞演繹限定版的《星期五晚上》。最後牛奶藉機提出五月天是否可以挑戰難度極高的「E16蹲」，怪獸笑回：「我們後面還有歌要唱。」最後阿信要全場一起跳，並喊話「人人16蹲，場場都有票」。
三度任五月天嘉賓
演唱會上，滿足了阿信爆棚的唱跳團魂，原來他為這首歌密練多時，更在演出前，在阿弟特別「指導」五月天於後台練舞，現場萬人見證「Energy Y」成團首跳，連阿信都開玩笑：「歡迎大家來到Energy演唱會，我們今天看到五月天很開心。」他還透露當年就是牛奶每天陪他練跳《小護士》。
Energy已是第三度擔任五月天演唱會嘉賓，第一次是2005年「曾在Final Home當我們混在一起世界巡迴演唱會」在萬人舞台上合作《孫悟空＋放手》，去年諾亞方舟在高雄世運主場館再次啟航，邀Energy破天荒合體，重現「最殺」的世紀畫面，掀起Energy的回憶殺，聲量居高不下，這次他們以師弟身份來到香港擔任五月天演唱會嘉賓，為了這次表演，他們用盡全力，除了大陣仗帶了8位舞者，昨天還把酒店健身室當練舞教室練舞，就為呈現最完美的演出，緊接隔天他們又飛回台北準備5月5日在台北信義香堤廣唱舉辦唯一限定簽唱會，期待跟歌迷見面。Energy感謝五月天的促成，才能在相隔20年重返樂壇，牛奶說：「我們這個團20年沒相聚在一起，真的謝謝五月天，去年暖心邀約。我們在高雄重聚了，因為現場歌迷的感動，所以又重新聚集，又加入相信音樂。」五月天今晚將演出25周年演唱會香港站的第三場演出。