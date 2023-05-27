五月天7度鳥巢開騷 20場200萬人動員刷新紀錄

經過1369天漫長的等待，五月天終於飛到鳥巢與10萬歌迷重聚，北京的5月有5月天，這回五月天帶着「好好好想見到你」與「諾亞方舟10周年進化復刻版」演唱會，再度創下多項記錄，5月26日、27日、28日，5月31日、6月1日、6月3日挑戰兩星期6場刷新紀錄，首開先例雙主題雙震撼，同時這也是五月天第7度鳥巢開唱，創下20場200萬人的前人未達之壯舉，為五月天輝煌演唱會歷史再創締造偉績，26日「好好好想見到你」也為6晚的創紀錄鳥巢狂歡揭開序幕。 五月天馬不停蹄地前往各城市與久未見面的歌迷相聚，「好好好想見到你」演唱會一路從桃園起跑，前往台南、台中、高雄、拉斯維加斯、紐約、新加坡、馬來西亞、香港、雪梨、墨爾本，26日重返同樣承載着五月天回憶的北京，五月天透過鳥巢演唱會，瞬間帶領全場進入最熱情的五月天「瘋狂世界」，同時也邀請邀請師妹白安合唱《人生海海》、《OAOA》。

這次鳥巢之約一等就是四年，瑪莎興奮地和歌迷問好，並說：「謝謝所有的朋友對五月天不離不棄，然後再經過一千多天的時間之後，還願意跟五月天在這麼大的場地跟我們一起唱歌聽我們唱歌，心裡有很多的感動。」同樣也是滿滿感動的怪獸對歌迷說：「沒想到過了這麼多年，你們都還在，謝謝你們又把鳥巢塞滿了！謝謝你們又來支持五月天了！」石頭也問候大家：「很想你們！很想你們！這麼多天、這麼多年，大家有沒有變高變帥、變漂亮？還是變瘦了一點變胖了一點？但感覺大家年紀都大了一點對不對？但是，經過這麼久我發現鳥巢的朋友們你們都變得熱情了一點。」最後全場10萬歌迷和五月天一起大聲合唱《天使》，場面溫馨，五月天也將這首歌獻給過去四年守護大家健康的辛苦醫護夥伴。



冠佑和北京的叔叔也許久不見，他透露日前一到北京就是先去看住在北京的叔叔，他說：「鳥巢沒有屋頂，今天叔叔也有來，我希望今天在場的所有人跟五月天一起唱歌，讓北京充滿五月天的歌。」阿信說：「我們要感謝感到現場跟我們一起度過寶貴時間的大家，不管是場外、微博搖滾區，即便這次沒有辦法第一時間看到五月天演唱會，但五月天依舊是會常常回來的。沒有甚麼理由讓我們多等一千多天，沒有甚麼理由可以讓我們思念一千多天，希望大家和我們一起大聲唱。」無論和歌迷《離開地球表面》、《派對動物》一同High到不行，或是《倔強》、《如果我們不曾相遇》、《憨人》，場內場外歌迷聯動大合唱聲，五月天第7度登上鳥巢，每次都被10萬歌迷的大合唱、尖叫聲深深震撼。五月天在2012年征服北京10萬人鳥巢，甚至在今年完成第7度登上鳥巢，共計20場演出動員200萬人，五月天不斷超越自己的紀錄。

