五枝旗桿等︱鄭丹瑞30年後再編廣播劇 炎明熹靠幻想聲演愛情故事

曾於八十年代創作經典廣播劇《小男人周記》與《無可奉告》的鄭丹瑞，為「香港電台」再度執筆新作《五枝旗桿等》，慶祝電台廣播95周年，並找來張麗瑾、胡鴻鈞、炎明熹聲演，還有編劇劉偉恒、前DJ余劍明、音樂人伍仲衡等人聲，及創作主題曲。鄭丹瑞說：「會係《五枝旗桿等》10集廣播劇形式播出，向經典廣播劇致敬。」

炎明熹表示，已是第二次參演廣播劇，而且兩次均都是港台製作，她說：「錄音前已準備充足，由咬字、語調，甚至了解角色情感，都落咗一番苦功。」錄音期間，兩位年輕主角因工作未能同場收音，但胡鴻鈞指：「雖然GiGi唔係身邊，不過憑往累積演出經驗讓發揮幻想小宇宙，而且劇本對白好細膩，令我好快投入到角色情感。」鄭丹瑞指，廣播劇會由伍仲衡創作主題曲，交由DJ余劍明、胡鴻鈞主唱。

《五枝旗桿等》講述一段發生在九十年代，青澀卻無疾而終的戀愛。在四大天王風靡香港的年代，男女主角因追星而相識，暗生情愫。當感情將要綻放之時，卻因女方要舉家移民及種種誤會令戀情未 能修成正果。30年後，已成家立室的男主角從外地回流香港，在專為尋找失散多年朋友的電台節目《五枝旗桿等》中，透過大氣電波訴說往事，並邀約女主角在五枝旗桿下再聚。女主角在機緣巧合下聽到節目，感到非常詫異，然而如今她雖然已回復單身，但帶着 11 歲大的女兒，對應否赴約感覺非常忐忑……廣播劇由 12 月2日起，逢星期六晚上9時至10時播出。