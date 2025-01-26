五索原來係租客？山頂大屋業主非馬清鏗 薪酬報表見端倪

大生銀行主席馬清鏗的小三「五索」鍾睿心雖然表示不接受傳媒訪問，又謂暫別社交平台，但轉頭又再次接受雜誌訪問，兼不停更新社交平台，被網民笑「姣婆守唔到寡」。然而，她的人氣有增無減，支持者更愈來愈多。

有報道指五索現時居住的山頂物業並非馬清鏗持有，只屬租住性質，物業由匯豐銀行持有。根據資料顯示，位於山頂種植道的獨立屋於1998年落成，2023年8月以每月$15.3萬租出，該屋實用面積近2800方呎。如想跟五索做鄰居，可以每月用16.8萬租住旁邊的獨立屋。