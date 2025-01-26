五索原來係租客？山頂大屋業主非馬清鏗 薪酬報表見端倪

大生銀行主席馬清鏗的小三「五索」鍾睿心雖然表示不接受傳媒訪問，又謂暫別社交平台，但轉頭又再次接受雜誌訪問，兼不停更新社交平台，被網民笑「姣婆守唔到寡」。然而，她的人氣有增無減，支持者更愈來愈多。
有報道指五索現時居住的山頂物業並非馬清鏗持有，只屬租住性質，物業由匯豐銀行持有。根據資料顯示，位於山頂種植道的獨立屋於1998年落成，2023年8月以每月$15.3萬租出，該屋實用面積近2800方呎。如想跟五索做鄰居，可以每月用16.8萬租住旁邊的獨立屋。
house730網站可見五索山頂大宅圖︰
另外，翻看大生銀行的薪酬報表，馬清鏗的薪酬於2016年突然急增，由134萬升至212萬，加幅近6成。另外，五索為馬清鏗於2018年誕下子女，之後到2019年再生，同年馬清鏗的薪酬報告首次出現了84萬房屋津貼，其後更每年遞增至去年近350萬。如大膽假設，馬清鏗的房屋津貼應該是全用在正索身上。
報道又提及五索最近用了中環德輔道中130-132號大生銀行大廈502室為地址，物業由馬清鏗旗下公司持有，她用上址開立一間廣告及市場研究公司。五索近期與裕美不停力sell一款美容面罩，似乎有意學裕美直播帶貨。
報道又提及五索最近用了中環德輔道中130-132號大生銀行大廈502室為地址，物業由馬清鏗旗下公司持有，她用上址開立一間廣告及市場研究公司。五索近期與裕美不停力sell一款美容面罩，似乎有意學裕美直播帶貨。