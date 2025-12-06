五索同馬生赴美慶祝交往十年　唐人街食燒味飯自嘲街市妹

坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。

五索同馬生繼續愛得高調，早前二人去到美國慶祝交往十周年。五索post咗同馬生出入高級食肆嘅相，又寫下十周年感言。雖然被封為「最強小三」，不過五索自爆對愛錫佢嘅馬生不時發脾氣。

「受到啲負面新聞影響入咗醫院」

「一直都好感恩你好錫我，就係因為你咁錫我，所以我對住外人就超好，返到嚟屋企就係咁發你脾氣。你嘅口頭禪係：可唔可以唔好成日咁惡？呢十年過得好唔容易，特別係呢一年～老土啲講句，多謝你一直以來包容我嘅任性，我以後會嘗試對你溫柔少少。」