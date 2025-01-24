五索孖裕美去酒店做SPA 自爆最近心情：勁多人認得我 簽名簽到手軟

大生銀行馬清鏗與情婦「五索」鍾睿心（Rachel）暗交9年，五索指馬清鏗老婆孔令琦在報道出街之後，才知道她的存在，更稱暫時消失在social media一段時間，但五索仍差不多日日更新IG。而作為五索的好姊妹裕美則一直在好友身旁支持對方，繼日前她帶五索到「秀茂坪」遊玩，昨日又與五索出入五星級酒店。

昨日（23日）裕美拍片分享與五索去酒店做spa，片中裕美問五索最近有什麼想做，可以陪對方去做，而五索則指想去五星級酒店做spa，於是裕美就帶她去；接著，裕美就拍住僅用毛巾包身的五索，她說：「我係擔心你啊，驚你最近好攰，所以我咪有呢個提議囉。」裕美即表示：「驚我最近好攰？」 之後裕美問到五索最近的心情：「你睇咗咁多新聞報道，有冇些少唔開心，驚啲人又會攻擊你？」五索則表示：「下？我淨係睇到啲人讚我同欣賞我咋喎，同埋有一日我係忍唔住出街食嘢啦，我已經戴晒口罩戴晒帽，勁多人認得我，後尾簽名簽到手軟，咁我咪匿埋喺屋企囉。唔想再簽名，我隻手真係頂唔順。」