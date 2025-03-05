五索孖裕美幫馬清鏗sell樓盤 露膊露腿奇招搵客仔

五索在影片中表示自己是最紅的代言人，並稱「馬生實在太多樓，佢而家見我咁紅，咪搵我做翠雅山代言人。」更表示只需要幾十億，「平民都買得起！」五索更不停擺動身體及撥起秀髮，做出多個誘人姿勢，呼籲大家快來買樓，仲要「窮人唔好過嚟買，ok？」

另一影片就見到她們身在桑拿房，用毛巾包住重住身體，其後鏡頭一轉，五索就表示被保安攔截，她說︰「唔俾入呀？馬生條女都唔認得？」之後二人就在大宅入面四圍遊走並逐一介紹。她們更稱在桑拿房可以蒸出好身材。網民說︰「你哋兩個代言人真係將呢個樓盤宣傳都好靚……連海外朋友都知。」、「究竟你哋兩個係真代言？定係玩緊呢個樓盤」、「你兩個宣傳一流，咪都唔知有呢個樓盤」

位於長沙灣大埔道383號翠雅山，大銀地產發展早前委託戴德梁行放售，項目一年多前測量師行估價為23億元，現時最新市場估值約16.8億元。2018年底開放示範單位及公布樓書，大生銀行主席，兼大生地產副主席馬清鏗當時親自出動該盤樓盤銷售部署記者會。