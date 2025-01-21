五索想另覓碼頭？鄧兆尊估有人因生活費大減玩自爆

大生銀行馬清鏗與情婦「五索」鍾睿心（Rachel）暗交9年，五索指馬清鏗老婆孔令琦在報道出街之後，才知道她的存在，更稱暫時消失在social media一段時間，但五索仍差不多日日更新IG。

鄧兆尊估五索想另覓碼頭 五索的新聞亦成為不少網上節目談論對象，吳家樂與鄧兆尊在YouTube頻道《娛樂好好玩》亦大談五索。由於兆尊本身是富戶人家，又享齊人之福，不少網民當然好奇他會有何睇法。兆尊在節目就認為五索想另覓碼頭，家樂就估對方有些東西「傾唔掂數」，所以才會搞一場大龍鳳。 疑五索生活大減 兆尊稱「一個男人同你九年，呢個關係會唔會Keep得好長呢？」又指五索生了5個小朋友，指女性最多剖腹產子三次，估計她至少兩次順產，並用車作比喻︰「呢個女仔個body耐用度有幾好呢？一定比同齡嘅差好多啦！身為一個富商有咁多架車，佢開呢架車震嘅，做咩仲揸佢，揸另一架新車啦！」他稱可能五索的生活費大減，所以決定爆料，但就搵錯了軍師林作，但林作是今次事件的大贏家。

馬清鏗老婆一定知 家樂就估五索可能有感身份受到威脅，希望想要個名份，甚至想苛求更多，所以「傾唔掂數」，並認為馬清鏗的老婆一定知道對方的存在。兆尊續說︰「正印一定知，但最緊要識返屋企，揸去其他別墅唔緊要。可能發覺個車主對自己冇興趣，所以索性一次過斬纜。」繼而告訴別人知她的定價。他續說︰「可能喺佢前面仲有七、八個，正印只知前面，佢可能係之後嗰啲，唔好高估自己，因為一定唔止呢個數。」 質疑 跟雜誌夾新聞 家樂在節目中認定五索的小三身份被跟爆是跟雜誌夾新聞，「我好肯定係夾！」並列出多個疑點，兆尊表示認同更謂連他不太看新聞的人也有留意五索的報道。兆尊稱自己認識馬生的姪仔，就今次新聞向他們打探，但姪仔只是以「哈哈哈」作回應。他稱有錢人有自己的玩法，他就未曾參與過，更笑謂自己有太多手扣，暗示自己被幾個女人食住，難以出去玩，但他不忘讚自己「揀人係有啲技術」愛選「耐用嘅車」。

飯局價可能只得3萬 兆尊談及到飯局價錢，他指五索只值3萬，最多值6萬，沒可能收百萬一次，「隨時成組人去一個價錢包晒呀！」家樂亦質疑五索有後天加工，兆尊說︰「最緊要咀大，咩都食得落！」他們總結五索的行為是破釜沉舟，「肯定想分嘢但太貪」，兆尊說︰「以佢諗法就係生多啲有得分，就算私生子都有錢分，阿媽冇之嘛，可能傾呢個問題傾好多年傾唔掂，於是就爆出嚟拎一筆算數啦！」他最後建議五索應該把現在賺回來的留給子女，做回一個賢良淑德的媽媽，不要影響小朋友。