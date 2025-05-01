五索撞樣Jeremy自嘲SOKREMY 網民指相似度達99%：分唔到邊個係真人

五索撞樣Jeremy 自嘲「SOKREMY」。

網紅「五索」鍾睿心(Rachel)，與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗自爆出婚外情後，生活愈來愈高調。早前五索的外貌經常被指一直「進化」，近日就有網民發現五索竟與MIRROR成員Jeremy (李駿傑)撞樣，更有網民將五索的樣子跟Jeremy合成，發現毫無違和感，並指二人相似度達99%。



五索被指是女版Jeremy，她不單沒有介意，反而相當受落，更自嘲SOKREMY，連日來更有不少網民惡搞狂整WhatsApp stickers俾五索 ，並謂：「似得好緊要」、「Jeremy係你細佬？」而五索亦有大方轉發多張合成圖，並笑言：「多謝咁多索粉整咁多圖比我，開始覺得自己同Jeremy越嚟越似樣」、「收到勁多示愛訊息，我都唔排除可以鍾意女人嘅，但係一定要有錢同大方過馬先生」。







向來玩得的五索，亦火速拍了一條短片，見她翻拍2023年Jer和Jeremy 合唱《人類群星閃耀時》的MV，片中五索化身Jeremy，模仿對方的一舉一動，更特意去化妝set頭，並跟Jeremy一樣穿上黑白色衫，製作非常認真，相似度極高，非常爆笑；同時，五索亦宣布開粉絲會，她說道：「依家我就有粉絲會俾你參加喎，叫做五索鍾粉會，我都要揀人入㗎，唔係個個都比入㗎！」並在帖文下寫道：「你哋答我！！！我同Jeremy真係咁似樣咩？Sorry囉，CALL ME SOKREMY！！記得睇埋片尾～有彩蛋嚟緊五索鍾粉會準備開，密切留意。」

最後，五索「戴頭盔」表示好驚鏡粉(MIRROR粉絲暱稱)入場，更表明自己是鍾意Jeremy的。網民都瘋狂留言表示十分搞笑：「一開始真係認錯，大癲」、「一模一樣」、「我分唔到邊個先係真Jeremy」。