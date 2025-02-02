五索現身再受訪一洗囂張氣焰 大談跟馬清鏗情史認對方感不滿

34歲「五索」鍾睿心被爆是大生銀行主席馬清鏗的情婦，與對方一齊9年並為對方誕下4名孩子。其後五索接受雜誌訪問，態度囂張，更屢爆金句，其後她繼續活躍社交平台。最近她再接受訪問，今次現身《絲打圍爐》與練美娟、連詩雅大談與另一半馬清鏗諗識的詳細經過，五索亦以她的「真性格」示人，並意外獲網民大讚她夠坦白。

與前夫性格不合分開 五索透露自己首任丈夫的身家也不錯，但因為當時大家都很年輕，不懂面對如何照顧小朋友。她稱當時有媽媽及陪月照顧，但因為生首個小朋友時，自己仍是剛畢業的大學生，心態上未準備好做媽媽，加上當時的另一半也不知道如何做爸爸，之後二人愈走愈遠，認容雙方性格極度不合，最後離婚。

透過飯局認識馬清鏗 五索表示離婚之後，透過朋友出席飯局而認識馬清鏗。她表示認識馬清鏗時，自己有拍拖，而她的友人想在富豪飯局找老闆贊助演唱會門票，自己開初視馬清鏗是朋友。她指馬清鏗為人很好，由認識時已經跟她表示已婚。她亦承認到最後自己貪婪虛榮跟對方一齊。 馬清鏗開初未有講真名 她說︰「因為佢成日揸唔同嘅跑車出嚟，我真係好鍾意跑車，佢嗰陣啲車話唔係佢自己嘅。嗰陣佢又講一個假名，我根本Google唔到佢！（估唔到佢咁有錢？）都估到嘅，我唔係咁白痴，點會啲跑車唔係你自己又成日揸出嚟。嗰時就係咁膚淺，因為成日揸唔同嘅跑車出嚟所以就好鍾意。」

生活費任拎 五索表示馬清鏗是一位好爸爸，非常會照顧別人，並謂自己跟對方一齊之後，購物從不看價錢，「信用卡任碌，生活費唔夠就問佢拎，佢每次都俾一大筆，冇計過。」承認自己是購物狂，可以在淘寶淘過萬元的東西，如淘美容儀。她說儘管自己出身窮困，自己亦是很大使，經常碌爆卡。 每隔一小時收電話 她表示跟馬清鏗一齊的時間，沒有跟其他一齊，因為對方管得好嚴，馬清鏗會每隔一小時打電話給她。問到對方打電話給她所為何事，五索說︰「我唔知，我多數cut佢線，喂？唔得閒啊！大佬！你一個鐘打一次電話嚟，你想我講咩啊？」，更表示「我真係唔知佢點解咁多電話要打」、「又唔係講啲咩好重要嘅嘢」。」

馬清鏗感不滿但接受 五索又透露由她開始拍片一刻，馬清鏗是不高興。她說︰「佢不嬲都唔鍾意，佢梗係唔開心，因為佢要承受壓力，但我自己經歷好多嘢，離婚又窮，下面又爆過5個出嚟，經歷過咁多次生死，做人應該要對得住自己。」她坦言就算馬清鏗或網民也好，自己也未必會聽他們說話。她說︰「但係佢會接受，你feel都佢對你好好，支持你，佢知道呢個係你人生，冇話控制我。」

談到會否害怕惹馬清鏗不高興而分手，五索說︰「唔驚，無咩所謂！」她再次大讚馬清鏗是一個很好的人，相信對方仍是會很照顧她及小朋友，更謂「每一秒都諗住分手」，亦不怕被閂水喉，她說︰「我唔擔心完咗呢段關係冇生活費，佢一早已經俾足我哋，佢係一個好負責嘅Daddy。」 她坦言自己從來沒有想過搶做「大婆」，因為自己根本不想結婚，自己只是想紅，也不明白為何報道指她想做大婆。她又謂︰「啲人貪靚仔又無問題，我話貪錢就係一個罪，但現實好多嘢都係錢。」