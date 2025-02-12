五索自爆信風水曾搬屋9次 ：你睇吓我而家幾紅 幾有錢

34歲「五索」鍾睿心，被爆是大生銀行主席馬清鏗的情婦，與男方一齊9年，並為對方誕下4名孩子，早前有指她獲男友送贈9,000萬的麥當勞道豪宅，但其後卻被踢爆現時所住的2,800方呎山頂獨立屋，是以15萬元月租的。日前，五索就孖裕美及林作拍片，解釋點解有錢人好多時租樓不買樓，更自爆自己曾搬9次屋。

林作表示，發現很多有錢人都愛租貴樓不買樓，他稱買樓會負資產，每個月使費與獲得的永遠不成正比，他更提到Mandy Lieu與洗米華的愛巢，最近就以十多萬租出，並表示：「好抵！」 而裕美則自爆自己買了兩個單位，但卻非常後悔，「如果可以回到過去，我係唔會買，而家呢個年代唔蝕已經偷笑。」