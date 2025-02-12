五索自爆信風水曾搬屋9次 ：你睇吓我而家幾紅 幾有錢

34歲「五索」鍾睿心，被爆是大生銀行主席馬清鏗的情婦，與男方一齊9年，並為對方誕下4名孩子，早前有指她獲男友送贈9,000萬的麥當勞道豪宅，但其後卻被踢爆現時所住的2,800方呎山頂獨立屋，是以15萬元月租的。日前，五索就孖裕美及林作拍片，解釋點解有錢人好多時租樓不買樓，更自爆自己曾搬9次屋。
林作表示，發現很多有錢人都愛租貴樓不買樓，他稱買樓會負資產，每個月使費與獲得的永遠不成正比，他更提到Mandy Lieu與洗米華的愛巢，最近就以十多萬租出，並表示：「好抵！」 而裕美則自爆自己買了兩個單位，但卻非常後悔，「如果可以回到過去，我係唔會買，而家呢個年代唔蝕已經偷笑。」
五索就表示，自己自住嗰間一定唔會買，因為她一年多就會搬屋一次，「如果你真係信風水，每年個流年飛星都係唔一樣，所以點解我每年幾就會搬屋一次呢，就係咁嘅原因，事實證明追流年飛星係有用嘅，你睇吓我而家幾紅，幾好幾有錢，你睇吓林作就係一直住嗰個物業，你睇吓佢住到幾楣 ！唔得！」
林作則以拍拖和結婚去比喻租樓和買樓：「拍拖等於租樓，結婚等於買樓，一於拍拖唔好結婚，一於租樓唔好買樓！所以我係支持富商唔結婚淨係拍拖，最多小三嘅啫，冇責任，隨時走得！」在旁的五索即出手掌摑了林作幾巴，笑言：「咩隨時走得？你死啊？」其後，五索再於社交網轉發短片，並寫道：「我人生已經搬屋9次，除了信風水，最大嘅原因係因為每一年都生一個，房間不夠用了。」