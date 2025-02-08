五索自爆睇書學懂如何控制男人 自言提供穩定愉快性愛生活就能摧毁對方一生

34歲「五索」鍾睿心被爆是大生銀行主席馬清鏗的情婦，與對方一齊9年並為對方誕下4名孩子，不過事件並無影響五索的心情，她更繼續活躍社交平台，日日孖裕美及林作拍片。昨晚(7日) 最新一條短片，五索就公開如何控制一個男人。
五索開首就表示：「今日要講一個非常嚴肅嘅話題，就係點樣控制一個男人？」她自爆是看一本書學的，並公開分享心得：「只要你俾佢好穩定，好愉快嘅性愛生活，就會摧毁佢嘅一生，男人對於性愛同性慾，就等於食慾，即係餵飽咗佢，佢就冇晒所有鬥志做其他嘢。」在旁的林作就補充：「咁但係都要俾少少甜頭㗎，都要俾佢見到挑逗吓，吊起佢呢個情慾咁先得，如果你係完全唔去挑逗對方嘅話，咁我又覺得你係另外一個極端。」
裕美就追問摧毁佢（林作）我有咩好處？五索就繼續教路：「摧毁佢嘅好處就係穩定，佢以後就冇一個求生意欲，即係佢唔會向外求任何女仔、唔會向外求事業再上一步，亦都唔會俾咁多麻煩你，你知唔知點解佢（林作）而家成日俾咁多麻煩你？ 因為佢連最基本嘅人生生存慾望都滿足唔到，即係佢好似食嘢都食唔飽，三餐冇溫飽咁，佢咪要日日抽吓人水，日日都心理唔平衡。」裕美即笑言是林作摧毁她，並謂自己的心理比林作更加不平衡，最後，林作表示：「做男人係寧願精盡人亡，都唔希望俾人blue balls。」