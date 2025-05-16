五索開live談介入馬清鏗婚姻 細仔亂入被嚇窒：我會俾人cut水喉

網紅「五索」鍾睿心(Rachel)，與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗自爆出婚外情後，生活愈來愈高調，頻頻拍片分享生活日常，早前更宣布開「五索鍾粉會」，吸引不少網民加入。日前，五索首次開live ，與網民玩你問我答，其間，細仔突想衝入鏡頭，嚇到五索要嗌停，自言囝囝出咗樣，會立即被「cut水喉」。 直播間，有網民問到五索是怎樣搞得掂馬生，向來敢言的五索就大爆：「首先我從來都冇搞掂過佢，係佢依依不捨咁樣黏住我，其實我已經拒絕咗佢好多次，但係因為我魅力沒法擋嘅關係，佢就成日都黐住我。」眼見五索成功釣金龜，有人就問她會否搞天王嫂訓練班？五索就笑言：「其實我好想，因為可以賺好多錢。」自五索被爆做第三者後，網民反應兩極，有人支持同時亦有人瘋狂鬧爆，有網民留言表示：「同五索講加油嘅人，祝你哋另外一半都有第三者」對此，五索指有第三者其實好難，要有錢又靚仔又靚女，她更透露最羨慕鍾麗緹，並直言：「結咁多次婚係一種能力嚟㗎！」

五索又澄清自己的網名「5kidsokma」，意思是五個孩子索媽，並非跟了馬生姓氏，又指與馬生出街，間中都會被誤會是對方的女兒，被稱呼「馬小姐」；當五索講得興高采烈之際，囝囝突然搵媽咪，並想衝入鏡頭，五索緊張大嗌：「呀呀呀， cannot ，唔好過嚟，千祈唔好過嚟，我開緊live」並向網民表示：「你等我一陣先，我個仔要衝過嚟，哇，佢出咗個樣，我以後就真係即刻俾人cut水喉。」



五索續分享，一直以來有不少人鬧爆她做小三，五索卻首次為此作出回應：「其實我想問吓你同馬先生係朋友，你知道人哋屋企嘅嘢？ 所以點解我從來都唔解釋呢，就算我解釋幾多都好，永遠都有人鬧你，我唔會覺得自己委屈，但係我會覺得香港人鍾意judge 咗人先，所以人哋嘅家事呢，你唔係咁清楚，你都可以comment嘅，不過我唔會理咁多，我亦都唔會解釋太多。」五索的一段話似乎有所暗示；她續透露做網紅原因，主要是不想做少奶奶，想做明星，而現在她已經好有錢，就算有一日沒有了馬生，她仍然是咁有錢，更笑言身家夠用十世。



有網民問到她與馬生幾耐一次「床事」，她就表示：「你哋好變態啊，呢啲問題，我唔可以答，但係你諗吓生咗咁多個小朋友，你諗吓囉！」最近，五索不時大曬與馬生的恩愛日常，有網民問到如何可以令到馬生如此真心愛她，五索得戚表示：「都唔知點解，可能佢上世欠咗我！」她亦回覆網民謂已經退隱多年沒有參加富豪飯局。