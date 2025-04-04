五索馬清鏗甜蜜翹手畫面曝光 自爆入住總統套房因一事被歧視

五索連日來不停分享瑞士之遊與馬生互動的溫馨片段，高調於閃，最新片段見二人去了歌劇院，並坐正最前排第一行的 VIP 位置。不過，五索就以「歌劇院變鬧劇院」為題，笑爆馬生的鞋再次甩底爛開，場面既尷尬又搞笑。五索瘋狂大笑，她表示：「點解對鞋又出事？（馬生問: 有冇橡筋箍啊？) 我冇橡筋喺度喎，你應該問人攞我幫你拎啊！次次都係重要時刻，佢對鞋就會爛，買咗新鞋又唔着！」風趣的馬生其後嘗試用電話叉電線綁住對鞋，引得五索笑到流晒眼水，並指：「綁嗰陣咁啱比隔籬嗰個女人睇到，佢個樣係極度鄙視我哋啲中國人，著埋啲爛鞋嚟睇歌劇，心諗點解可以有錢坐最前排，個女人個表情真係好正，最好笑係佢（馬生) 仲要問個女人有冇橡筋借俾佢！」而在旁的馬生亦笑埋一份，並表示：「等一陣間要跣返去（酒店）」



完場後，五索繼續邊笑邊拍住馬生小心翼翼跣住行返酒店，此時，鏡頭卻無意中拍到她翹實馬生手在街上慢步，二人翹手的畫面首度曝光，場面溫馨。其後，五索再晒命透露二人入住總統套房，她影住馬生跣步行返酒店的背影，並笑言：「住總統套房嘅客人，返酒店前台嘅鬼佬都歧視佢。」