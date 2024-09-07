亞洲內容大獎2024｜《新聞女王》揚威海外 佘詩曼高海寧分膺女主角女配角金獎

「亞洲內容大獎2024」（ContentAsia Awards 2024）已在台北舉行頒獎典禮，合共頒發27組獎項。有份提名是次盛典的無綫電視，昨晚共獲三金、一銀、兩銅共六大獎項，包括去年憑台慶劇《新聞女王》獲獎無數的佘詩曼（阿佘）及第三度奪獎的高海寧，二人分膺女主角及女配角組別金獎；張曦雯亦憑台慶劇《破毒強人》的女Madam角色勇奪女配角組別銅獎，可喜可賀！
佘詩曼連Say三個Thank You
對於再憑《新聞女王》奪最佳女主角組別金獎兼揚威海外，阿佘相當興奮，雖然因工作關係未能親身出席盛會領獎，但阿佘仍開心於社交網以英語留言表達謝意，更連Say三次Thank You及以三個Big恭喜勇奪女配獎的高海寧！對於獲得「亞洲內容大獎2024」最佳女主角，阿佘感到非常激動及榮幸，自言好期待即將開拍的第二季《新聞女王》。
高Ling火紅露腰晚裝領獎
近年演技日漸備受肯定的高Ling，憑《新聞女王》第三度獲獎，今次她以火紅色露腰晚裝高貴現身頒獎禮，更捧着最佳女配角組別金獎的獎座嘟嘴，十分可愛。出席完盛會後，高Ling換上可愛小雲眼鏡Look出席「邊爐慶功宴」，同樣穿得紅噹噹的她更在火鍋店開心開香檳，場面開心。高Ling另外還大飲雞尾酒慶功，觀乎她上載的照片，高Ling昨晚的雞尾酒選擇相當搞笑，有「西門慶」、「潘金蓮」之餘，還有「淫婦」及「放蕩」，高Ling更搞笑問到：「估我今晚飲邊杯？」
張曦雯奪女配銅獎勁開心
至於首奪女配角獎項的張曦雯Kelly，亦以語音回覆表示很開心能夠獲獎，並感激《強人》系列金牌組合監製羅永賢及編審黃偉強，Kelly回應：「好開心呀，係一個超大嘅鼓勵。當然要多謝呢套劇嘅製作團隊，有好好嘅對手，亦有好好嘅劇本，所以一定要多謝編審黃偉強，同埋我哋嘅靈魂—Marco，即係我哋嘅監製羅永賢。我哋強人系列嚟緊又會推出新一輯嘅《企業強人》，希望我哋到時再接再厲，再帶到好嘅作品畀觀眾欣賞。」無綫新聞部製作的《新聞透視》，在是次盛典中亦勇奪一金一銅，分別是《新聞透視：容我喘息兩個鐘》勇奪「最佳時事節目組別(亞洲特定市場)金獎」，及《新聞透視：不婚》勇奪「最佳時事節目組別(亞洲區域/國際市場)銅獎」。