亞洲內容大獎2024｜《新聞女王》揚威海外 佘詩曼高海寧分膺女主角女配角金獎

「亞洲內容大獎2024」（ContentAsia Awards 2024）已在台北舉行頒獎典禮，合共頒發27組獎項。有份提名是次盛典的無綫電視，昨晚共獲三金、一銀、兩銅共六大獎項，包括去年憑台慶劇《新聞女王》獲獎無數的佘詩曼（阿佘）及第三度奪獎的高海寧，二人分膺女主角及女配角組別金獎；張曦雯亦憑台慶劇《破毒強人》的女Madam角色勇奪女配角組別銅獎，可喜可賀！

佘詩曼連Say三個Thank You

對於再憑《新聞女王》奪最佳女主角組別金獎兼揚威海外，阿佘相當興奮，雖然因工作關係未能親身出席盛會領獎，但阿佘仍開心於社交網以英語留言表達謝意，更連Say三次Thank You及以三個Big恭喜勇奪女配獎的高海寧！對於獲得「亞洲內容大獎2024」最佳女主角，阿佘感到非常激動及榮幸，自言好期待即將開拍的第二季《新聞女王》。