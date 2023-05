亞洲天王Rain夥拍「大滿貫影后」金荷娜 合演Disney+浪漫復仇韓劇《Red Swan》

前職業高爾夫球手及現任親善大使吳圓秀(金荷娜飾)嫁入豪門後,一直忍受丈夫的不忠,直至一個晚上遭逢生死之劫,遇上拯救自己的男人,改變一切命運!完洙開始正視婚姻問題,並漸漸愛上這位拯救自己於水深火熱之中的男人,浪漫復仇韓劇《Red Swan》(中文名待定),由「大滿貫影后」金荷娜夥拍唱而優則演的Rain鄭智薰擔綱主演,即將於Disney+獨家上線。

出生於貧困家庭的吳圓秀為求改變命運,努力成為了一名世界知名的高爾夫球手,成功吸引了未婚夫–華仁集團的繼任人金容國(鄭糠雲飾)的目光。為了償還母親的債務,圓秀決定嫁給容國,但很快就發現到丈夫的不忠,瞬間破壞了看似美好的幸福未來。十多年間,圓秀一直忍受著,希望丈夫會有浪子回頭的一天,直至在生命中最重要的一個晚上,所有事情產生翻天的變化!在作為親善大使首次於馬尼拉出席活動時,不幸陷入槍戰當中,幸得保鑣徐道允(Rain飾)英勇拯救逃出。圓秀漸漸對這位隨身保鑣產生感情,並開始正視自身的婚姻假象,可是徐道允真正動機現在才逐步浮現。

《Red Swan》由《紳士的品格》(A Gentleman’s Dignity)、《On Air》女星金荷娜主角,拍住「亞洲天王」Rain飾演別有動機的保鑣,演出陣容還有《誘情嫉妒》(You Are Too Much)、《鬼村:殺人魔之女》(Sooni)韓國男星鄭糠雲飾演偷食成性的華仁集團繼任人金容國,《我們的新紮學堂》(My Rookie Cops)、《催眠頻率》(Hynopsis)徐梨淑飾演華仁集團行政總裁朴美仁。劇集由《只想愛》(Only Love)、《三姊妹》(Three Sisters)編劇崔允貞撰寫劇本,《和遊記》(A Korean Odyssey)、《窩心餐廳》(Warm and Cozy)導演朴洪均執導。