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娛樂
2024-02-22 10:15:14

亞洲超星團丨26歲丁子朗轉韓星造型屢遭負評　網民：以前man好多

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亞洲超星團丨丁子朗陽光乖乖仔形象不再 新妝容髮型惹劣評：唔好再扮韓星

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》唔經唔覺即將接近尾聲，唔少練習生憑節目人氣急升，當中包括TVB小生丁子朗（Karl）。丁子朗自從宣布參賽到最近公演嘅妝容及髮型都改頭換面，網民都難以接受佢嘅新造型，過往陽光乖乖仔形象不再。

「唔好再扮韓星，好唔自然」

喺上星期（17日）嗰集，丁子朗與其他7位香港成員組成「HOOK」演譯《初戀》，佢哋分別以粉紅及粉藍色服飾出場，原來係代表住初戀嘅甜蜜及苦澀。喺表演中，各人各施所長，例如冼靖峰大展歌喉及丁子朗大騷演技，喺講獨白時留下男兒淚，連台下嘅Rain都驚嘆，問佢點解可以時間計得咁精準地流眼淚。

雖然「HOOK」隊員成功發揮所長，演出非常出色，不過丁子朗嘅新妝容及髮型就被網民彈爆，留言話「唔好再扮韓星，好唔自然」、「啲妝真係好難頂」、「個樣咩事」、「成日close up丁子朗個樣好嘔心」、「丁子朗個妝真係 唔夾就唔夾架啦」及「以前man好多」等等。

想走出舒適圈及挑戰自己

現年26歲嘅丁子朗，2016年參選香港先生選舉，勇奪亞軍、最上鏡先生及現場最受歡迎香港先生而入行，當時佢仲放棄咗加拿大名校讀書嘅機會。丁子朗入行後機會不斷，有份主持大騷之外，仲參與唔少劇集拍攝，當中更於2022年播出嘅《青春不要臉》中擔任男一，而4度提名「飛躍男藝員」嘅丁子朗亦終於喺《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得獎項，明顯備受力捧。

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上年佢放低演員身份，宣布參加《亞洲超星團》，當時唔少人都猜測佢並非自願參加，不過佢就澄清指係自己想去，而參賽原因就係想走出舒適圈及挑戰自己。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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