亞洲超星團丨26歲丁子朗轉韓星造型屢遭負評　網民：以前man好多

亞洲超星團丨丁子朗陽光乖乖仔形象不再 新妝容髮型惹劣評：唔好再扮韓星

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》唔經唔覺即將接近尾聲，唔少練習生憑節目人氣急升，當中包括TVB小生丁子朗（Karl）。丁子朗自從宣布參賽到最近公演嘅妝容及髮型都改頭換面，網民都難以接受佢嘅新造型，過往陽光乖乖仔形象不再。

「唔好再扮韓星，好唔自然」

喺上星期（17日）嗰集，丁子朗與其他7位香港成員組成「HOOK」演譯《初戀》，佢哋分別以粉紅及粉藍色服飾出場，原來係代表住初戀嘅甜蜜及苦澀。喺表演中，各人各施所長，例如冼靖峰大展歌喉及丁子朗大騷演技，喺講獨白時留下男兒淚，連台下嘅Rain都驚嘆，問佢點解可以時間計得咁精準地流眼淚。