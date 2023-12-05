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娛樂
2023-12-05 17:00:00

亞洲超星團愛合Albert｜撞樣Lisa@BLACKPINK？網民稱女生男相更似愛回家「女裝金城安」

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亞洲超星團愛合Albert｜撞樣Lisa@BLACKPINK？網民稱女生男相更似愛回家「女裝金城安」

亞洲超星團愛合Albert｜撞樣Lisa@BLACKPINK？網民稱女生男相更似愛回家「女裝金城安」

TVB全新偶像選秀節目《亞洲超星團》在11月25日首播，節目邀請亞洲舞王Rain擔任節目總製作人，並請來農夫、蘇志威、程瀟及朱正廷擔任超星導師。亞洲超星團雲集65名來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等地嘅「超星練習生」，致力打造一隊具影響力的7人限定男子組合。日前節目已經播出第二集，當中素人參賽者愛合Albert，竟然被指同《愛‧回家之開心速遞》男扮女裝嘅金城安（周嘉洛飾）撞樣

亞洲超星團｜愛合Albert今年20歲，身高188cm（《亞洲超星團》截圖） 亞洲超星團｜愛合Albert今年20歲，身高188cm（《亞洲超星團》截圖） 亞洲超星團｜愛合Albert今年20歲，身高188cm（《亞洲超星團》截圖） 亞洲超星團｜愛合Albert今年20歲，身高188cm（《亞洲超星團》截圖） 亞洲超星團｜愛合Albert今年20歲，身高188cm（《亞洲超星團》截圖） 亞洲超星團｜愛合Albert今年20歲，身高188cm（《亞洲超星團》截圖） 亞洲超星團｜愛合Albert今年20歲，身高188cm（《亞洲超星團》截圖）

亞洲超星團 愛合女生男相

《亞洲超星團》第二集，繼續初舞台才藝考核，除「票王」奧利、香港代表丁子朗、張鎬濂及方玉亨矚目登場之外，擁有1.88高挑身形及混血兒精緻外貌嘅內地代表愛合（Albert）同樣搶鏡。現年20歲嘅愛合，曾被指似BLACKPINK成員Lisa，不過佢就搞笑回應話唔好侮辱佢嘅Lisa。愛合Albert於第二集就與艾煜坤、黃輝雄及楊亦辰組成「美杜莎」組，女生男相嘅佢化上濃艷嘅妝容，以性感嫵媚嘅舞姿，成功吸引評判及觀眾嘅注意。

亞洲超星團｜愛合Albert（愛合微博） 亞洲超星團｜愛合Albert（愛合微博） 亞洲超星團｜愛合Albert（愛合微博） 亞洲超星團｜愛合Albert（愛合微博） 亞洲超星團｜愛合Albert（愛合微博） 亞洲超星團｜愛合Albert（愛合微博） 亞洲超星團｜愛合Albert（愛合微博） 亞洲超星團｜愛合Albert（愛合微博）

網民指似《愛‧回家之開心速遞》金城安

節目播出後，唔少網民都覺得佢同《愛‧回家之開心速遞》男扮女裝嘅金城安（周嘉洛飾）好似樣，紛紛留言話「原來不止我一個這麼認為」、「真的很似，但他是新疆人」、「驟眼睇真以為金城安」、「就係，島大徐子珊啊」、「真的不是本人去的嗎」、「救命，呢個真係似十足」、「以為係愛回家劇情」及「我睇嘅時候就話，金城安喺度做咩」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

愛回家金城安被指像愛合（《愛·回家之開心速遞》截圖） 愛回家金城安被指像愛合（《愛·回家之開心速遞》截圖） 愛回家金城安被指像愛合（《愛·回家之開心速遞》截圖） 愛回家金城安被指像愛合（《愛·回家之開心速遞》截圖）
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