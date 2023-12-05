亞洲超星團愛合Albert｜撞樣Lisa@BLACKPINK？網民稱女生男相更似愛回家「女裝金城安」

TVB全新偶像選秀節目《亞洲超星團》在11月25日首播，節目邀請亞洲舞王Rain擔任節目總製作人，並請來農夫、蘇志威、程瀟及朱正廷擔任超星導師。亞洲超星團雲集65名來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等地嘅「超星練習生」，致力打造一隊具影響力的7人限定男子組合。日前節目已經播出第二集，當中素人參賽者愛合Albert，竟然被指同《愛‧回家之開心速遞》男扮女裝嘅金城安（周嘉洛飾）撞樣

亞洲超星團 愛合女生男相 《亞洲超星團》第二集，繼續初舞台才藝考核，除「票王」奧利、香港代表丁子朗、張鎬濂及方玉亨矚目登場之外，擁有1.88高挑身形及混血兒精緻外貌嘅內地代表愛合（Albert）同樣搶鏡。現年20歲嘅愛合，曾被指似BLACKPINK成員Lisa，不過佢就搞笑回應話唔好侮辱佢嘅Lisa。愛合Albert於第二集就與艾煜坤、黃輝雄及楊亦辰組成「美杜莎」組，女生男相嘅佢化上濃艷嘅妝容，以性感嫵媚嘅舞姿，成功吸引評判及觀眾嘅注意。