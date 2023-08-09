亞洲超星團｜丁子朗參賽志在驚嚇觀眾 冼靖峰積極「跳」出Comfort Zone

由TVB聯同星空衛視（香港）傾力打造，TVB香港獨家播出的全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，節目早前在全亞洲展開招募練習生計劃，最終精選出65名練習生；65名練習生將在節目中接受專業製作人及訓練師的指導及培訓，並通過不同任務、演出及考核踏上蛻變之路。65名練習生亦會即時接受「超星製作人」、亦即是全亞洲觀眾投票，這支全新的亞洲超級偶像團體將根據投票結果誕生、並以中國香港為起點、踏上征途正式出道。

昨日《亞洲超星團》微博官網公開了65名練習生的官方照、中英文姓名及所屬地方，消息一出旋即引發熱話，除僅僅數小時便登上微博文娛榜熱搜第一位外，截至今早10時，單是《亞洲超星團》已錄得約2.5億閱讀量，其他與《亞洲超星團》相關微博話題閱讀量則合計約2.1億，成績斐然。

亞洲超星團｜張鎬濂收穫最多 likes

65名練習生中，洪欣兒子張鎬濂收穫最多likes，以女友視覺現身派心心的他，獲讚「太帥了吧」；第二名吸獲最多likes是Archie，對於Archie展現的親切男孩形象，網民大為受落，留言「咁型想點」之餘，兼笑指「看到目不轉睛」。

至於無綫藝人丁子朗（丁丁）及Hugo黃奕斌則以奇招搶灘，前者超級纖腰亮眼，獲讚一看就是體育型男孩；至於Hugo則放棄以擅長的跳舞作主打，改玩認真拳拳到肉耍功夫，結果成功突圍，獲讚「型到核爆」。同樣有精彩表現的還有方玉亨，擅長芭蕾舞的玉亨，在片中大晒軟柔身手，腿功更是一流，獲大讚可愛，母親歐陽妙芝亦有特地在視頻下留言為兒子打氣。