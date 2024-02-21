亞洲超星團｜余宗遙被Rain誇讚表演技巧進步 丁子朗被DEZ編曲觸動流淚

《亞洲超星團》第三次公演對戰舞台在TVB和優酷國際版播出，三公舞台分為攻擂隊和守擂隊兩大組練習生同台競技，DEZ余宗遙與丁子朗、冼靖峰、張鎬濂等8人所組成的攻擂隊展現出默契，團魂炸裂。

DEZ身著藍色設計感西裝，搭配粉色褲子，溫柔浪漫又不失清新雅致，右手戴著白手套，舞姿比起之前從容，動作開始乾脆俐落，隨著音樂的節奏盡情律動，盡顯舞台魅力，相對之前是一位跳舞白痴，明顯進步不少。表演結束後導師Rain誇讚DEZ表演技巧進步很多，練習生朱永強表示DEZ是「選秀中養成系的滄海遺珠，當你發現他的時候，他已經是一個寶藏了」，來自導師和對手的肯定，對DEZ而言是最大的鼓勵。