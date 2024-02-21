亞洲超星團｜余宗遙被Rain誇讚表演技巧進步 丁子朗被DEZ編曲觸動流淚

《亞洲超星團》第三次公演對戰舞台在TVB和優酷國際版播出，三公舞台分為攻擂隊和守擂隊兩大組練習生同台競技，DEZ余宗遙與丁子朗、冼靖峰、張鎬濂等8人所組成的攻擂隊展現出默契，團魂炸裂。
DEZ身著藍色設計感西裝，搭配粉色褲子，溫柔浪漫又不失清新雅致，右手戴著白手套，舞姿比起之前從容，動作開始乾脆俐落，隨著音樂的節奏盡情律動，盡顯舞台魅力，相對之前是一位跳舞白痴，明顯進步不少。表演結束後導師Rain誇讚DEZ表演技巧進步很多，練習生朱永強表示DEZ是「選秀中養成系的滄海遺珠，當你發現他的時候，他已經是一個寶藏了」，來自導師和對手的肯定，對DEZ而言是最大的鼓勵。
DEZ的音樂創作能力一直被導師和隊友稱讚，二公時DEZ曾改編謝霆鋒經典搖滾歌曲《活著viva》，驚喜滿滿，盡顯全能音樂實力，導師蘇志威直言他「是第二個謝霆鋒」，在他身上看到了謝霆鋒的影子。此次三公舞台，DEZ、冼靖峰、丁子朗等人所組成的攻擂隊，表演歌曲是經典廣東情歌《初戀》，這次依然由DEZ進行創意改編，作為一名改編過不少經典歌曲的全能音樂唱作人，DEZ的音樂創作實力有目共睹，隊友冼靖峰、丁子朗稱其為「音樂總監」，丁子朗在舞台上坦言流的第一滴淚是因為「余宗遙的編曲，那個strings弦樂，很打動到我的心」。
從主題曲《閃耀/Shining》和初舞台《節奏TEMPO》的略顯青澀，到第一次公演《Lydia》舞臺的明顯進步，再到第二次公演創意改編謝霆鋒經典歌曲《活著viva》初露鋒芒，到三公舞台《初戀》作品愈加遊刃有餘打動人心。DEZ起初不滿足於現狀，其後不斷提升自己挑戰自我，不想浪費每一次表演機會，盡情釋放舞台魅力，相信在接下來的比賽中，DEZ會繼續全力以赴光芒四射。