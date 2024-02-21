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娛樂
2024-02-21 22:30:00

亞洲超星團｜余宗遙被Rain誇讚表演技巧進步 丁子朗被DEZ編曲觸動流淚

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余宗遙被Rain誇讚表演技巧進步。

《亞洲超星團》第三次公演對戰舞台在TVB和優酷國際版播出，三公舞台分為攻擂隊和守擂隊兩大組練習生同台競技，DEZ余宗遙與丁子朗、冼靖峰、張鎬濂等8人所組成的攻擂隊展現出默契，團魂炸裂。

DEZ身著藍色設計感西裝，搭配粉色褲子，溫柔浪漫又不失清新雅致，右手戴著白手套，舞姿比起之前從容，動作開始乾脆俐落，隨著音樂的節奏盡情律動，盡顯舞台魅力，相對之前是一位跳舞白痴，明顯進步不少。表演結束後導師Rain誇讚DEZ表演技巧進步很多，練習生朱永強表示DEZ是「選秀中養成系的滄海遺珠，當你發現他的時候，他已經是一個寶藏了」，來自導師和對手的肯定，對DEZ而言是最大的鼓勵。

DEZ余宗遙與丁子朗、冼靖峰、張鎬濂等8人組成的攻擂隊。

DEZ的音樂創作能力一直被導師和隊友稱讚，二公時DEZ曾改編謝霆鋒經典搖滾歌曲《活著viva》，驚喜滿滿，盡顯全能音樂實力，導師蘇志威直言他「是第二個謝霆鋒」，在他身上看到了謝霆鋒的影子。此次三公舞台，DEZ、冼靖峰、丁子朗等人所組成的攻擂隊，表演歌曲是經典廣東情歌《初戀》，這次依然由DEZ進行創意改編，作為一名改編過不少經典歌曲的全能音樂唱作人，DEZ的音樂創作實力有目共睹，隊友冼靖峰、丁子朗稱其為「音樂總監」，丁子朗在舞台上坦言流的第一滴淚是因為「余宗遙的編曲，那個strings弦樂，很打動到我的心」。

子朗在舞台上坦言流的第一滴淚是因為余宗遙的編曲很打動到他的心。

從主題曲《閃耀/Shining》和初舞台《節奏TEMPO》的略顯青澀，到第一次公演《Lydia》舞臺的明顯進步，再到第二次公演創意改編謝霆鋒經典歌曲《活著viva》初露鋒芒，到三公舞台《初戀》作品愈加遊刃有餘打動人心。DEZ起初不滿足於現狀，其後不斷提升自己挑戰自我，不想浪費每一次表演機會，盡情釋放舞台魅力，相信在接下來的比賽中，DEZ會繼續全力以赴光芒四射。

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