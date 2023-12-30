亞洲超星團｜兩香港代表殺入前9位 江信熹揮贏一眾練習生企C位

無綫選秀節目《亞洲超星團》，今晚（30日）播出的第6集將分成兩Part進行，首Part將會公布超星練習生的第一次全球星耀值助力網絡排名，第二Part則是主題曲C位爭奪戰真人騷。該集在公布首輪排名前9位的超星練習生時氣氛緊張，據知9位當中有2位是香港代表，值得關注！
由11月25日到12月25日中午12點，《亞洲超星團》進行了維持一個月的網絡投票，合計收集了4,477,676的星耀值，由於可以正式出道的超星練習生只有9位，正廷提醒大家：「在三次公演結束之後，每一次排名前9名的超星練習生，會按照名次獲得不同的加權星耀值；這個加權會在總決賽前，最後一次排名發布時，一次性累積到大家當時獲得的星耀值中，因此進入總決賽的名單，很有可能因為這筆加權的注入，產生不少的變化！」意味著每輪獲得頭九名排名者將有絕對優勢。該集在公布首輪排名前9位的超星練習生時氣氛緊張，據知當中有2位是香港代表。
節目的第二Part是主題曲C位爭奪戰真人騷，雖然《亞洲超星團》主題曲《閃耀／Shining》MV早在節目播出前已發布，但其實C位的競爭相當激烈，而65名超星練習生收到任務後，只有48小時極限練舞！當中有人歡喜有人愁，舞功了得的趙天翼和楊亦辰異口同聲指冇難度。張鎬濂看到楊亦辰一學便會更是嚇到O嘴，大嗌：「有作弊行為！」相當搞笑。
主題曲C位只有13名超星練習生可以競爭，包括是初舞台考核中總排名前十名的超星練習生—奧利、李權哲、譚奕天、張勝希、林展爍、愛合、艾煜坤、黃輝雄、趙天翼和智樹，另外三個名額則是由製作組選出訓練期間表現最突出的超星練習生，分別是黃鑫、江信熹和尹俊嵐。13人將輪流Solo表演主題曲舞蹈，並由其餘52名超星練習生以不記名方式投票選出表現最好一位，獲得最多票的將會取得C位！經過一輪激戰，澳門代表江信熹以15票揮贏一眾競爭者取得C位。