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娛樂
2023-11-26 22:52:54

亞洲超星團｜冼靖峰第五位 Rain嚴謹評分嚇親曾志偉

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冼靖峰、文佐匡、余宗遙是香港代表。

《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫(C君、陸永)擔任超星導師。節目於昨晚(25)首播，而myTV SUPER的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團(加長版)》，播出更多絕密花絮和演出片段，包括因時長關係被剪走的練習生Solo表演片段。

Rain是評審之一。

昨晚一集展開初舞台才藝考核， 65位超星練習生第一次舞台考驗，每位練習生的初舞台總票數由「初印象星動值」＋「初舞台星級票數」相加而成，「初印象星動值」經由觀眾事前投選產生，「初舞台星級票數」分三個星級，由超星召集人、總製作人和導師經商議後評定；不同的星級代表不同的票數：一等星20,000票、二等星10,000票及三等星0票。經過一輪激戰，ENONE三子張勝希、譚奕天和林展爍憑住出色表現一同獲得一等星，Solo演出、參賽時只有14歲的趙天翼亦憑One-Man Band搶盡焦點、獲得一等；三位香港代表中、冼靖峰獲得二等星暫時成績最好一位。初舞台總票數暫時頭五位分別是43,911票的譚奕天、34,505票的張勝希、31,924票的林展爍、28,566票的趙天翼及26,954票的冼靖峰。

TRAINEE18三子請評審食蕉。

Rain面對一班超星練習生軟硬兼施，首隊出場的TRAINEE18三子白子奕、楊傳卓、吳玄曄，甫出場拿着香蕉扮迷你兵賣萌，之後三子又請Rain吃香蕉，Rain大晒幽默感說：「給我香蕉的時候，我特別感動。其實我現在特別餓！」雖然三子演出已贏盡掌聲，但Rain看畢卻嚴肅道：「整體有慢半拍或快半拍的感覺，三位有點激動，腿有些無力的情況，如果大家冷靜點會比現在更好。」最終Rain等只給出三等星評分，志偉對此大感愕然：「三個我都覺得唔錯，我真係好詫異，咁好都係得0分，唔係嘛？」

Rain好開心有蕉食，但團隊表現不好，他一樣會說出來。

志偉都覺得好驚訝。

狠批「恭喜發財」態度

「恭喜發財」的金東彬、黃昇大和蔡鑫，其中金東彬和黃昇大是韓國代表，蔡鑫則是內地代表。未知是否有韓國代表關係，Rain對這一組更為嚴格，當台下以為三人至少穩袋二星成績時，Rain再度「突破盲腸」，原來Rain配戴的耳機、能夠去除伴奏音樂，集中聆聽參賽者原本的歌聲，對此Rain說：「所以你們騙不過我的耳朵！」之後再嚴厲地說：「首先我要提問態度的問題，黃昇大選手，你覺得你能把這首歌唱得好的部分你就唱，唱不好的部分你就不唱了，甚至你唱的時候音調不太對，其他的選手也是一樣！」就連三子的舞蹈，Rain也狠批基本功不行，再拋下一句：「今天讓我表揚你們的優點一個都沒有！」不但態度認真，而且要求更相當高。

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Rain對於恭喜發彩表現作出超嚴厲批評。

六人組合BOYHOOD的江信熹、陳鑫昊、郭殿甲、梁詩煜、汪穆清和尹俊嵐，當中江信熹為澳門代表。六子以黑色西裝型格登場，身高有番咁上下的他們還大晒逆天長腿！惟六子的演出不獲評審青睞，就連同公司的師兄、師姐朱正廷和程瀟都冇情講，程瀟狠批：「你們六個人眼睛裏沒有欲望、沒有激情、沒有自信、沒有氣場，如果想證明自己就不是這樣的狀態！」朱正廷則鼓勵他們：「我也對自己有個懷疑，最重要是一定要認可自己，如果你自己都不認可自己，別人怎會認可你？」

BOYHOOD外形就贏晒，但表現有待提升。

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