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娛樂
2023-12-02 21:30:53

亞洲超星團｜歐陽妙芝仔仔方玉亨 自爆獲劉德華鼓勵參賽 : 佢好支持我

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亞洲超星團｜歐陽妙芝仔仔方玉亨自爆獲德華鼓勵參賽 : 佢好支持我

方玉亨自爆獲德華鼓勵參賽 。

選秀節目《亞洲超星團》今晚播出的第二集繼續是初舞台才藝考核，餘下的練習生將悉數登場！今集最大睇頭除了有「初印象人氣排名」No.1的奧利登場，香港代表亦會悉數登場！

組合霹靂旋風中有3位香港代表，分別是丁子朗、黃奕斌和區珀豪，丁丁甫出場便以出道了7年的老新人來自我介紹，他們以白色西裝上陣跳唱Medley《算他敢愛敢做》，志偉指看得非常投入，又叫程瀟猜丁子朗、黃奕斌中誰是香港先生，程瀟怕醜說：「讓他們表現一下，主要是他們穿得太多了！」志偉即搞笑下令二人除衫，靦腆的二人怕醜地脫去西裝外套時，志偉點到即止叫停，並開估丁丁才是香港先生，場面搞笑！Rain見狀大晒廣東話說：「好犀利。」Rain又指丁丁面部表情特別好，但四人跳唱水平比較業餘，需再多加練習。丁丁事後透露當年除了面試香港先生外，還曾面試韓國的練習生公司，他說：「我都曾經想做Idol，但係foul咗我冇要我，依家有機會畀我實現出嚟，我梗係參加啦，依家唔追夢，我唔知幾時可以再追夢。」

方玉亨原地單腳自轉15圈技驚四座。 方玉亨與劉德華合照。 歐陽妙芝與天王劉德華份屬老友。

名模歐陽妙芝的15歲仔仔方玉亨，與王坤組成HK組合演出《The Greatest Show》，練開芭蕾舞的亨亨甫出場便大晒功架，原地單腳自轉15個圈後仍表現得輕鬆自如，技驚四座；之後亨亨與王坤的演出特意設計只有一支咪，兩人一邊跳舞一邊搶咪唱歌，視覺效果十足。歐陽妙芝與天王劉德華份屬老友，亨亨透露今次參加節目全靠華仔鼓勵：「佢自己都係好細個入行，所以佢都明白我嘅feelings，今次嚟嘅原因好大係因為佢好支持我，佢好相信我可以做得好。」節目中更會公開亨亨兒時與華仔合照。 

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藝人洪欣的仔仔張鎬濂今集亦會登場，高大有型的他與平均身高188cm的練習生組成頂破天花板，五位「高人」齊齊搞笑地大騷逆天長腿，志偉看後笑言：「我不敢站出來！」就連Rain都被他們迷倒，笑言：「各位都長得特別帥，以致我動了想簽你們的想法。」至於香港代表黃星綽所屬的組合多巴胺，五子以色彩繽紛的服裝上陣，大晒可愛一面，Rain笑言：「非常活潑，很像Idol的一個舞台。」

丁子朗孖黃奕斌除衫晒Body。 今集最大睇頭有「初印象人氣排名」No.1的奧利登場。 洪欣的仔仔張鎬濂相當高大。 黃星綽大晒可愛一面。
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