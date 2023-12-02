亞洲超星團｜歐陽妙芝仔仔方玉亨 自爆獲劉德華鼓勵參賽 : 佢好支持我

選秀節目《亞洲超星團》今晚播出的第二集繼續是初舞台才藝考核，餘下的練習生將悉數登場！今集最大睇頭除了有「初印象人氣排名」No.1的奧利登場，香港代表亦會悉數登場！

組合霹靂旋風中有3位香港代表，分別是丁子朗、黃奕斌和區珀豪，丁丁甫出場便以出道了7年的老新人來自我介紹，他們以白色西裝上陣跳唱Medley《算他敢愛敢做》，志偉指看得非常投入，又叫程瀟猜丁子朗、黃奕斌中誰是香港先生，程瀟怕醜說：「讓他們表現一下，主要是他們穿得太多了！」志偉即搞笑下令二人除衫，靦腆的二人怕醜地脫去西裝外套時，志偉點到即止叫停，並開估丁丁才是香港先生，場面搞笑！Rain見狀大晒廣東話說：「好犀利。」Rain又指丁丁面部表情特別好，但四人跳唱水平比較業餘，需再多加練習。丁丁事後透露當年除了面試香港先生外，還曾面試韓國的練習生公司，他說：「我都曾經想做Idol，但係foul咗我冇要我，依家有機會畀我實現出嚟，我梗係參加啦，依家唔追夢，我唔知幾時可以再追夢。」