亞洲超星團︱練習生微博公開批賽制有問題　贈粉絲臘肉疑被工作人員偷走

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》唔經唔覺即將接近尾聲，早前節目播出超星練習生第三次舞台公演，不過日前就有練習生喺微博出PO，投訴節目組不公，及佢特意為粉絲所準備嘅臘肉都疑似被工作人員偷走。

「從頭到尾就没有一個公平二字」

現年24歲嘅中國練習生蔡鑫C.I，情人節前夕喺微博出PO，投訴節目組不公：「有病吧，淘汰就淘汰，什麼叫危險名單，說好的星期六更新星期二更新，幾次没更新了，幹嘛？危險名單，缺錢了？黑白無常都没你會催，你要說是總決賽所以名單搞緊凑點，那你倒是光明正大的放啊，自己也怕，偷偷摸摸的放一個公告，比賽就是比賽，輸就是輸，贏就是贏，還危險名單，做啥了危險了就，這個節目從頭到尾就没有一個公平二字，還要亂搞，粉絲的感情是你的韭菜，那麼好割？吃相這麼難看？你要吃，行，兩輪我21名，你給我安排了甚麼線下活動了？我送給粉絲的臘肉還要順走，給你大拇哥。」