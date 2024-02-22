亞洲超星團︱練習生微博公開批賽制有問題　贈粉絲臘肉疑被工作人員偷走

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》唔經唔覺即將接近尾聲，早前節目播出超星練習生第三次舞台公演，不過日前就有練習生喺微博出PO，投訴節目組不公，及佢特意為粉絲所準備嘅臘肉都疑似被工作人員偷走。
「從頭到尾就没有一個公平二字」
現年24歲嘅中國練習生蔡鑫C.I，情人節前夕喺微博出PO，投訴節目組不公：「有病吧，淘汰就淘汰，什麼叫危險名單，說好的星期六更新星期二更新，幾次没更新了，幹嘛？危險名單，缺錢了？黑白無常都没你會催，你要說是總決賽所以名單搞緊凑點，那你倒是光明正大的放啊，自己也怕，偷偷摸摸的放一個公告，比賽就是比賽，輸就是輸，贏就是贏，還危險名單，做啥了危險了就，這個節目從頭到尾就没有一個公平二字，還要亂搞，粉絲的感情是你的韭菜，那麼好割？吃相這麼難看？你要吃，行，兩輪我21名，你給我安排了甚麼線下活動了？我送給粉絲的臘肉還要順走，給你大拇哥。」
而喺蔡鑫同朋友嘅微信對話中，佢表示自己喺頭兩輪嘅排名一直唔低，冇活動都無所謂，不過割粉絲韭菜，佢就忍唔到。蔡鑫仲表示：「我一個人從長沙帶一大箱辣醬去首映，然後只有一份臘肉給最早到的粉絲，因為實在沒那麼方便，還有行李，而且我們公司首映禮因為簽證原因也只有我一個人到場。所以我覺得很抱歉帶了點特產，最後知道臘肉被他們順了。」
再出PO表示係一場誤會
之後，節目組有聯絡佢，表示已經將臘肉派出，不過佢再出PO話：「好，又來聯繫我删除微博了，說東西都發出去了，但是我也聽人說那個没有發出去，請問首映禮當天有粉絲領取到了臘肉嗎！急。 」
臘肉失蹤事件最後嚟個大反轉，蔡鑫喺微博再出PO表示係一場誤會：「經過雙方真摯的充分溝通，他們說當天是準備把臘肉安排在一場遊戲環節裏送給粉絲，但是因為時間原因以及現場流程原因，未能進行發放臘肉，事後由於賽制以及錄製緊湊原因，工作人員未能即時告知本人，而造成了誤會，並無相關人員順臘肉，本人的順走是順便帶走的意思，没有惡意引導！對佔用公共資源（雖然没到那個地步）感到抱歉，大家早點洗洗睡，迎接財神，龍年發大財！」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈