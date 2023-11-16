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娛樂
2023-11-16 18:24:16

亞洲超星團︱總製作人Rain 讚冼靖峰歌聲好聽

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Rain讚Archie把聲特別好聽。

無綫選秀節目《亞洲超星團》，從香港、中國、台灣、澳門、日本及韓國等地，精選65位超星練習生進行改造，更請來K-Pop偶像Rain擔任總製作人外，官方近日釋出多條宣傳片，香港代表冼靖峰(Archie)全白look，大晒靚聲跳唱韓團男團EXO的《節奏》，Archie舉手投足都自信十足，獲Rain點名大讚：「冼靖峰，你的聲音特別好聽！」

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Archie大晒唱功。

另外Archie與同為香港代表的丁子朗、文佐匡及「雙Hugo」黃奕斌和黃星綽合體，分享參與《亞洲超星團》感受。Archie直言初時壓力很大：「世界各地嚟嘅選手其實好多已經係出咗道嘅藝人。」並分享了大家如何互相幫助：「有次我哋揀咗首普通話歌，隊中有兩位日本選手，我記得我係標記晒所有拼音畀佢哋，同佢哋一齊練，大家互相幫助之下，表演最終好順利完成！」

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黃奕斌大讚Rain嘅評語好中Point。

文佐匡則指，為了比賽捱麵包：「嗰時為咗keep fit，我上舞台前三日只係食咗2塊麵包！」黃奕斌說：「Rain老師每次評語都非常之中Point，令到每位選手都有好大得着。」黃星綽說：「佢（Rain）經常會鼓勵選手，包括我，每次聽到佢嘅鼓勵之後，我就會更有Energy去做得更好。」丁子朗說：「今次前輩陣容非常強勁，對我哋嚟講好似粉絲偶像見面會咁，尤其係Rain老師，佢舞台表現力非常強勁，好震撼！」

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文佐匡為了keep fit，上台表演前只食了2塊麵包。

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